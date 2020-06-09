Пандемия коронавирусной инфекции, остановившая многие предприятия и даже целые отрасли по всему миру, задела своим крылом российскую экономику и всех игроков российского рынка вне зависимости от их гражданства. Да, кого-то в большей, кого-то в меньшей степени, но тотально, потому что в современном глобальном мире все секторы экономики прямо или косвенно связаны между собой. И последствия эпидемии для бизнеса идентичны влиянию вируса на живые организмы: кто-то умер, кто-то выкарабкался, кто-то отделался с легким испугом.

Единственное отличие болезни экономики от болезни человека: бессимптомно вирус не перенес ни один бизнес. Но уроки, которые вынесли предприниматели из корона-кризиса, бесценны. Уроки о том, что в любом бизнесе выгода по большому счету вторична. И в ближайшем будущем люди оценят пользу той или иной компании не по объему выпущенной продукции или оказанных услуг в эпоху пандемии, а по поступкам и акциям, делающим жизнь комфортнее и безопаснее.

И очень показательно, что в разгар эпидемии немецкие компании, работающие в России, несмотря на финансовые трудности, выступили для всего бизнес-сообщества примером в построении новых корпоративных программ, внедрении практики ответственного ведения дела в сложных условиях, тем самым поддерживая российскую экономику и обеспечивая сплоченность в обществе.

"Немецкий бизнес в России всегда был известен тем, что делает ставку на долгосрочную перспективу. Он не только активно инвестирует в строительство заводов, магазинов, гостиниц и предприятий. Но и крайне ответственно относится к социальной стороне своей деятельности, принимая участие в благотворительных программах и акциях, - говорит председатель комитета по корпоративной социальной ответственности Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) и гендиректор Antal Russia Михаэль Гермерсхаузен. - При этом большинство компаний предпочитают не распространяться об этой стороне деятельности, считая, что порыв возвращать добро обществу не нуждается в дополнительной рекламе. Только вместе мы можем быть сильными".

Тем не менее мы расскажем о нескольких интересных проектах немецких компаний в нашей стране. Так, Henkel Россия передала более 200 тысяч единиц косметических продуктов и моющих средств благотворительным и волонтерским организациям в регионах с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: Москве, Московской и Ленинградской областях. Эта продукция была направлена пенсионерам и одиноким пожилым людям, матерям-одиночкам, инвалидам, малоимущим и многодетным семьям. К социальным проектам подключились и региональные представительства компании. Завод в Энгельсе передал продукцию в благотворительные фонды и медицинские учреждения, а также выделил средства на строительство инфекционной больницы в Саратове. Кроме того, компания поддержала федеральную акцию #МыВместе. Совместно с проектом "Корзина доброты" присоединилась к сбору товаров первой необходимости для одиноких пенсионеров, а также передала ноутбуки и мобильные телефоны в пользование волонтерских штабов и кол-центров акции. "Ситуация требует солидарности и готовности поддержать друг друга и уделить особое внимание тем, кто не всегда может позаботиться о себе сам", - отметил президент Henkel Россия Сергей Быковских.

Люди оценят пользу бизнеса по поступкам и акциям, делающим жизнь комфортнее и безопаснее

Сеть гипермаркетов "Глобус" в России - не новичок благотворительных акций. Уже десять лет ретейлеры работают с фондом "Волонтеры в помощь детям-сиротам". В начале периода самоизоляции в фонд передано более 200 килограммов продуктов для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В залах гипермаркетов в Котельниках, Ярославле и Владимире выделено место для сбора товаров первой необходимости в помощь нуждающимся: к этой акции привлечены покупатели сети. "Глобус" помогал нуждающимся и раньше. У компании есть постоянные благотворительные программы. Например, переводить один процент от продажи каждого товара собственных торговых марок подшефным благотворительным организациям, которые есть в каждом городе.

Не смогла остаться в стороне во время борьбы с COVID-19 в России и производитель высокотехнологичного оборудования для хирургии и экстренной медицины компания KARLSTORZ. Первым делом специалисты фирмы начали активно переводить на русский язык иностранные рекомендации и стандарты по безопасности работы в оперблоках при оказании помощи COVID-пациентам. Материалы размещались в интернете в свободном доступе. Следующим важным этапом помощи стало обучение сотрудников реанимационных отделений новых госпиталей работе с оборудованием в экстремальных условиях COVID-19. В частности, в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" при техподдержке немецких специалистов прошел мастер-класс, посвященный проблеме дыхательных путей у больных COVID-19. Кроме того, компания предоставила в "Вороновское" два тренажерных комплекса для отработки взаимодействия хирургов, собранных из разных клиник с разным опытом работы в лапароскопии.

А известный химический концерн BASF помог обеспечить региональные медучреждения средствами защиты на несколько месяцев. Концерн безвозмездно доставил крупные партии медицинских масок в Калужскую и Ростовскую области. Средства защиты были переданы центрам по борьбе с коронавирусной инфекцией в мае этого года и будут распределены между медицинскими учреждениями. Потребность регионов в масках удалось оценить во взаимодействии с органами власти: в каждый из регионов было направлено по 50 тысяч масок. Эти средства защиты обладают всеми необходимыми свойствами: при их производстве использовался гипоаллергенный и воздухопроницаемый материал, который отличается мягкостью и прочностью.

"Мы считаем своим долгом оказывать всестороннюю поддержку медицинским работникам, которые подвергают себя опасности ради спасения жизней других людей, - сообщил глава BASF в России и СНГ Кристоф Рёриг. - Проект удалось реализовать благодаря слаженной работе и скоординированным усилиям команды. Я горжусь тем, что эта инициатива дополнила глобальную программу BASF по борьбе с COVID-19 и мы смогли помочь врачам в России, одном из ключевых регионов для концерна".

Внесло свою лепту в помощь пострадавшим от корона-кризиса и российское подразделение консалтинговой фирмы Rodl & Partner, поддержав благотворительный фонд "Реабилитация ребенка. Центр Г.Н. Романова", который возглавляет Мария фон Мольтке. Фонд был основан для бесплатной реабилитации детей с нарушениями центральной и периферической нервной системы, патологиями функций двигательного аппарата и заболеваниями верхних дыхательных путей, например бронхитом и астмой. За 22 года здесь помогли более чем пяти тысячам детей. И вот фонд сам оказался в сложном положении: из-за пандемии пожертвования также сократились и нечем стало выплачивать зарплаты работающим сотрудникам. Управляющий партнер Rodl & Partner в России и Центральной Азии д-р Андреас Кнауль принял решение поддержать фонд крупным пожертвованием и таким образом помочь благотворителям справиться с финансовыми трудностями. Свое решение он объясняет тем, что в профессиональном плане многим обязан России, и в такой критической ситуации считает необходимым помочь нуждающимся. Компания Rodl & Partner намеревается помогать фонду "Реабилитация ребенка. Центр Г.Н. Романова" и в будущем, в частности найти источники долгосрочного финансирования для крупного проекта.

Приведенные примеры - лишь капля в море социальной ответственности бизнеса, которая с каждым годом становится все весомее.