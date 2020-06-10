Европейский футбол постепенно возвращает позиции, утраченные из-за пандемии коронавируса. 11 июня, спустя более чем два месяца вынужденного простоя, возобновляется один из сильнейших национальных чемпионатов планеты - испанская Ла Лига. В первом матче после перерыва в рамках 28-го тура сыграют "Севилья" и "Бетис". Матч начнется в 22.55 по московскому времени.

На момент приостановки чемпионата в марте клубы успели провести по 27 игр из 38. Оставшиеся 11 туров должны пройти в рекордно короткие сроки - до 19 июля. На протяжении пяти недель болельщиков ждет беспрецедентный марафон: расписание составлено таким образом, что не будет ни дня без хотя бы одного матча. Правда, следить за перипетиями Ла Лиги вживую не получится - согласно мерам безопасности все игры пройдут без зрителей.

Что касается футболистов, каждая команда получит как минимум 72 часа отдыха между матчами. По сути, оставшаяся часть сезона станет для игроков испытанием на прочность. "Кто быстрее приспособится к новым условиям, тот и победит в Ла Лиге", - констатировал полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос, подразумевая, конечно же, чемпионскую гонку своей команды с "Барселоной".

Пока каталонцы впереди на два очка. "Барса" возобновит сезон субботним матчем против "Мальорки". На протяжении последней недели не было ясности, примет ли участие в этой игре лидер команды Лионель Месси. Аргентинец весь этот промежуток времени тренировался индивидуально, однако на днях все-таки вернулся в общую группу. Напомним, с 19 забитыми мячами Лео на данный момент лучший бомбардир чемпионата.

Не исключено, что "сине-гранатовым" поможет и Луис Суарес. Кому пауза оказалась на руку, так это уругвайцу: в январе Суарес выбыл из-за травмы колена и при обычном течении сезона в нем бы уже не сыграл. Но благодаря перерыву 33-летний форвард успел поправиться.

Оставшиеся 11 туров испанского чемпионата должны пройти в кратчайшие сроки - до 19 июля. Согласно расписанию матчи будут проходить каждый день

Главный преследователь "Барсы", мадридский "Реал", в воскресенье примет скромный "Эйбар". Но не на монументальном 80-тысячном "Сантьяго Бернабеу", а на стадиончике имени "Альфредо ди Стефано", вмещающем всего шесть тысяч человек. На нем подопечные Зинедина Зидана проведут все оставшиеся домашние матчи сезона. В каком состоянии находятся на данный момент игроки "королевского клуба", сказать трудно, но, по отзывам очевидцев, отменную форму набрал новичок команды Эден Азар, промучившийся большую часть сезона из-за травм.

Вряд ли кто-то потеснит грандов с первых двух строчек испанской Ла Лиги, а вот за два других места, дающих право сыграть в Лиге чемпионов, ожидается ожесточеннейшая битва. "Севилью", замыкающую тройку сильнейших и "Валенсию", идущую седьмой, разделяют всего пять очков. К слову, в составе "летучих мышей", как еще называют валенсийцев, выступает один из двух российских легионеров испанского чемпионата Денис Черышев. Судя по последним новостям, Денис подходит к рестарту сезона здоровым, что очень хорошо, учитывая чрезмерную подверженность футболиста травмам. Свой первый матч после возобновления "Валенсия" проведет против "Леванте".

Другой наш соотечественник, Федор Смолов, будет решать несколько иные задачи. Его "Сельта" занимает 17-ю позицию, находясь всего в двух очках от зоны вылета (18-20-е места). Кстати, по слухам, испанский клуб намерен выкупить 30-летнего россиянина, которого взял в аренду до конца сезона у столичного "Локомотива". Впрочем, за оставшиеся 11 туров многое может измениться. Своим мнением о возобновлении сезона в Примере с "РГ" поделился бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов, в свое время отыгравший три года в "Реал Сосьедаде" (2000-2003) и завоевавший в составе этой команды серебряные медали Ла Лиги.

Спрашивали у своих друзей в Испании, какая сейчас там обстановка?

Дмитрий Хохлов: Потихоньку жизнь налаживается. По сравнению с тем, что было совсем недавно, разница очевидна. Не просто же так в Испании решили возобновить сезон. Значит, правительство страны считает, что всевозможные риски сведены к минимуму.

А вы были за возобновление сезона в Европе?

Дмитрий Хохлов: Конечно. Все мы соскучились по футболу, тем более такому первоклассному, как в Испании.

Но вот, к примеру, во Франции решили досрочно завершить чемпионат.

Дмитрий Хохлов: Их право. Никто не может их за это критиковать. Значит, там посчитали, что так будет лучше.

На кого ставите в чемпионской гонке: на "Барселону" или "Реал"?

Дмитрий Хохлов: Я здесь буду немножко необъективен, поскольку мне всегда импонировала "Барселона". Хотелось бы, чтобы она стала чемпионом. Но у "Реала" тоже классная команда с обилием звезд. Посмотрим, как все сложится. Пока "Барселона" лидирует в два очка, однако до конца сезона всякое может произойти.

Каталонцам не помешает неразбериха в руководстве клуба?

Дмитрий Хохлов: Не думаю. Конечно, такие вещи могут определенным образом влиять на ситуацию. Но в "Барселоне" собраны такие мастера, что в решающий момент сезона они вряд ли будут отвлекаться на другие вещи.

При этом Лионель Месси недавно заявил, что у "Барселоны" недостаточно сильный состав для побед в Примере и Лиге чемпионов. О чем говорит такая критика?

Дмитрий Хохлов: Я вижу это немножко с другой стороны. Многие подумали, что тем самым Месси решил раскритиковать партнеров. Но он ничего просто так не говорит. Мне кажется, таким образом аргентинец хотел завести одноклубников. Так что никакой проблемы здесь не вижу.

В чемпионате Испании выступают двое россиян - Федор Смолов и Денис Черышев. Как вам их игра в нынешнем сезоне?

Дмитрий Хохлов: По Смолову сложно что-то сказать однозначно, поскольку он провел не так много матчей. А Черышев уже давно в Испании, уровень его игры всем примерно известен. Если обойдется без травм, сможет показывать яркий футбол, чего ему и желаю.

А что скажете о Смолове? Стоит ему оставаться в Испании по окончании аренды или вернуться в "Локомотив"?

Дмитрий Хохлов: Я могу только со стороны судить. Наверное, будь я на его месте, остался бы в Испании. Уровень местного чемпионата высочайший, там сплошь звезды. Но решать будет сам Смолов. По тем играм, которые Федор провел за "Сельту", видно, что он старается показать себя с лучшей стороны. Молодец, забил "Реалу". Но посмотрим, что будет дальше. Если стабильно станет забивать, все будет хорошо.

Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 11-14 июня

11 июня, четверг

"Матч ТВ"

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Бетис. Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

17.25. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Скайлайнерс" - "Раста". Прямая трансляция.

21.25. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Людвигсбург" - "Бамберг". Прямая трансляция.

12 июня, пятница

"Матч ТВ"

17.55. Футбол. Чемпионат Беларуси. "Минск" - "Ислочь". Прямая трансляция.

21.40. Футбол. Кубок Италии. Полуфинал. 2-й матч. "Ювентус" - "Милан".

Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

20.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Гранада" - "Хетафе". Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Валенсия" - "Леванте".

Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

19.55. Футбол. Чемпионат Беларуси. "Городея" - "Слуцк". Прямая трансляция.

23.10. Футбол. Чемпионат Португалии. "Спортинг" - "Пасуш-ди-Феррейра".

Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

21.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Хоффенхайм" - РБ "Лейпциг". Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

17.25. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Геттинген". Прямая трансляция.

21.25. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Крайльсхайм" - "Ольденбург". Прямая трансляция.

13 июня, суббота

"Матч ТВ"

16.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Фортуна" - "Боруссия" Д. Прямая трансляция.

19.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Боруссия" М.

21.40. Футбол. Кубок Италии. Полуфинал. 2-й матч. "Наполи" - "Интер". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

14.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Эспаньол" - "Алавес".

Прямая трансляция.

17.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - "Вильярреал". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Леганес" - "Вальядолид". Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Мальорка" - "Барселона".

"Матч! Футбол 2"

16.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Вольфсбург" - "Фрайбург". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

16.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Герта" - "Айнтрахт". Прямая трансляция.

21.25. Футбол. Чемпионат Греции. "Панатинаикос" - ПАОК. Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

12.55. Футбол. Чемпионат Южной Кореи. "Сувон" - "Канвон".

Прямая трансляция.

17.25. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Бамберг" - "Скайлайнерс". Прямая трансляция.

21.25. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Раста" - "Альба". Прямая трансляция.

14 июня, воскресенье

"Матч ТВ"

16.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Майнц" - "Аугсбург". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" М - "Эйбар". Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" - "Осасуна". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

14.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" - "Атлетико". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 2"

15.55. Футбол. Чемпионат Беларуси. "Энергетик-БГУ" - "Белшина". Прямая трансляция.

17.55. Футбол. Чемпионат Беларуси. "Рух" - "Витебск". Прямая трансляция.

"Матч Футбол 3"

16.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Майнц" - "Аугсбург". Прямая трансляция.

18.55. Футбол. Чемпионат Германии. "Шальке" - "Байер".

21.25. Футбол. Чемпионат Греции. "Олимпиакос" - "Арис".

"ТВ Старт"

12.55. Футбол. Чемпионат Южной Кореи. "Кванджу" - "Пусан". Прямая трансляция.

15.55. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Ратиофарм" - "Геттинген". Прямая трансляция.

17.55. Футбол. Чемпионат Австрии. Финальный этап за 1-6-е места. "Рапид" (Вена) - "Вольфсберг". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Австрии. Финальный этап за 1-6-е места. "Ред Булл" (Зальцбург) - ЛАСК (Линц). Прямая трансляция.

22.30. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Ольденбург". Трансляция в записи.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

Подготовил Илья Трисвятский