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15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО

15 июня на сайте "Российской Газеты" смотрите видеоинтервью на тему: "Индивидуализация тарифов ОСАГО: какие новации ждут автовладельцев и страховщиков".
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

К вступлению в силу поправок в закон об ОСАГО Банк России готовится переиздать Указание, которое регулирует порядок расчета стоимости полисов. Что в нем будет, не предполагается ли изменение базовых тарифов. Как ЦБ будет контролировать правильность расчета страховщиками страховых премий. В законе в перечне факторов, которые смогут учитывать страховщики, появились "иные обстоятельства, существенно влияющие на вероятность причинения вреда". Что скрывается под этими "иными" и какие факторы страховщики не смогут брать в расчет при определении базового тарифа.

На эти и другие вопросы обозревателя отдела общественной безопасности и права "РГ" Владимира Баршева ответит заместитель председателя Банка России Владимир Викторович Чистюхин.

Вопросы и комментарии по теме видеоинтервью можете оставлять наших соцсетях или присылать на почту mc@rg.ru.

Видеоотчет смотрите на сайте "РГ", интервью читайте в ближайшем номере газеты.

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