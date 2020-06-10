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15 июня - обсуждение новых правил поступления в вузы-2020

15 июня на сайте "Российской газеты" в видеоформате смотрите совет экспертов на тему: "Приемная кампания - 2020 по новым правилам".
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

20 июня стартует прием в вузы России - абитуриенты начинают подавать документы в университеты. Из-за эпидемии приемная кампания в этом году будет не такой, как обычно. Нынешний прием - уникальный. Впервые все происходит в дистанционном формате и до начала Единого госэкзамена.

Как проходила подготовка к необычной приемной кампании. Справятся ли системы портала Госуслуг и сайтов вузов с приемом и обработкой большого количества онлайн заявок от выпускников, ведь 20 июня они начнут загружать свои документы и аншлаг на сайтах обеспечен. Что делать, если сайты "зависнут". На каких направлениях подготовки сегодня больше всего бюджетных мест. Как будут проходить вступительные испытания в творческих вузах, - эти и многие другие вопросы обсудят наши эксперты во время беседы с модераторами мероприятия - обозревателем отдела науки и образования "РГ" Марией Агранович и редактором отела корсети "РГ" Ольгой Бухаровой.

В совете экспертов принимают участие:

Николай Кудрявцев - ректор Московского физико-технического института;

Игорь Реморенко - ректор Московского городского педагогического университета;

Виктор Кокшаров - ректор Уральского федерального университета;

Сергей Шлык - ректор Ростовского государственного медицинского университета;

Дмитрий Суслов - и.о. проректора по учебной работе Новосибирской государственной консерватории им. Глинки.

Видеоотчет совета экспертов смотрите на сайте "РГ", подробности обсуждения читайте в ближайшем номере газеты.

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