30 лет большого пути: от Декларации-1990 к Конституции-2020

12 июня - День России и 30 лет с подписания Декларации о государственном суверенитете РСФСР. На фоне обновления Конституции веха смотрится особенно символично. Ведь поправки в Основной Закон - не только о социальных гарантиях, защите трудовых прав и распределении полномочий между ветвями власти. Они еще и о России - о ее национальных интересах и ценностях.

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете, позже в честь этого события был учрежден праздник - День России. Документ провозглашал суверенитет РСФСР, а также - что не менее важно - утверждал приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР. Спустя полтора года Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) была переименована в Российскую Федерацию (Россию). В 1993 году у новой страны появилась новая Конституция.

- Я был участником конституционного совещания и помню, как писали Конституцию в 1993 году, - рассказывает "РГ" глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. - Тогда споры шли не о нашей стране, а о том, как сделать ту или иную статью похожей на Конституцию Франции, Америки, Германии. Спорили о нюансах, о правовых вопросах, но собственно о России в тот момент, я не могу сказать, что сильно думали. Да, конечно, слово "Россия" там упоминается, но в целом Конституция, как документ, защищающий национальные интересы, была явно слаба.

Если в 1993 году в Основной Закон заложили базовые, универсальные принципы государственного устройства, то поправки-2020 привносят целый набор ценностей - это преемственность истории, статус русского языка как языка государствообразующего народа, защита исторической правды, особый статус национальной культуры. Появляются такие понятия, как "патриотизм", "уважение к старшим", "уважение человека труда" и другие.

- В этих статьях описывается, каким мы представляем устройство нашего общества, что мы считаем правильным, справедливым, что является нашей национальной идеей и целью, - отмечает в беседе с "РГ" глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. - И этого совершенно не надо стесняться. И достаточно лицемерно выглядят нападки, дескать, зачем эти очевидные ценности прописывать в Конституции. А потом эти же самые люди задают вопрос: а какая у нас национальная идея и какие цели у государства?

Появляются такие понятия, как "патриотизм", "уважение к старшим", "уважение человека труда" и другие

Приведем конкретный пример. "Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры" - это все, что сказано в действующей редакции Конституции. А вот как в обновленной: "Культура в РФ является уникальным наследием ее многонационального народа... поддерживается и охраняется государством". Это так называемая поправка Калягина - Мацуева - Пиотровского. Еще одна новелла: государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей.

- Нация - это в первую очередь язык, культура, герои и память обо всем этом, - считает Вячеслав Никонов. - Поэтому закрепление традиционных ценностей и нашей культуры в конституционных нормах - действительно надежный фундамент для создания российской нации.

По-юридически сухо, но опять же впервые на уровне Основного Закона прописывается связанность нашей истории. Начиналось все со слов в Декларации-1990: Россия "есть суверенное государство, созданное исторически объединившимися в нем народами". В Конституции, принятой в 1993 году, похожая мысль есть лишь в преамбуле. Теперь же поправка вошла в сам текст Конституции и звучит гордо: Россия является правопреемником СССР, при этом признает преемственность в развитии всего Российского государства, объединенного тысячелетней историей.

Стоит напомнить, что инициатором поправки был режиссер Карен Шахназаров. "Мы дважды в этом веке отторгали нашу историю: после 17-го года - Российскую империю, а в 90-е годы советскую историю отодвинули. Мне кажется, правильно было бы связать всю нашу историю в нечто единое", - предложил он в феврале на встрече президента с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию. Владимир Путин согласился. "Мы должны избавиться от этих штампов - "белые", "красные", - заметил он.

В этой же логике - и новая норма о защите прав соотечественников за рубежом, на уровне Конституции им гарантируется поддержка в "сохранении общероссийской культурной идентичности". Как заметил на встрече с президентом писатель Захар Прилепин, после распада СССР за пределами России одномоментно оказались миллионы человек: это не был их выбор, "и сделать вид, что мы о них забыли, не совсем корректно".

- Сейчас по-русски за пределами нашей страны говорят, наверное, не меньше людей, чем в самой России, - замечает Вячеслав Никонов. - Многие соотечественники, живущие за рубежом, являются гражданами РФ. Многие ими не являются, но все они представляют большой русский мир, который оказался расколот после развала Советского Союза, соцлагеря. У них есть права, которые тоже надо защищать. Есть страны, где русский язык под угрозой. И государство должно обеспечивать возможность получить образование на родном языке для тех, кто этого хочет.

Еще один пример - "земельный вопрос". Уже в 1990 году он был поставлен: ельцинская декларация о суверенитете гласила, что "территория РСФСР не может быть изменена без волеизъявления народа, выраженного путем референдума". Поправки-2020 вводят, как выразился Владимир Машков, "железобетонный" запрет на отчуждение у России части территории (за исключением демаркации границ). Даже "призывы к таким действиям не допускаются".

Кроме того, поправки фиксируют принцип невмешательства во внутренние дела страны. А в случае конфликта норм - приоритет Конституции над международным правом. Подчеркивается роль России в мире: "РФ принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности". "Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим" - эта мысль в Конституции появилась", - отмечает Никонов.

Последний пункт Декларации-1990 гласил, что она является основой для разработки новой Конституции. И действительно, многие принципы, включая разделение властей, "переехали" в Конституцию-1993. А свое дальнейшее развитие получили в поправках к Конституции-2020, которая в силу вступит, только если люди скажут "да" в ходе голосования.

В процессе работы над поправками звучали - и еще не утихли - споры о том, что весь этот ценностный каркас можно было включить просто в преамбулу Конституции. Какой, мол, смысл прописывать их как нормы закона. А смысл именно в том, что все они - о России.

- Конституция - это документ, который принимается на достаточно долгое время и отражает основные ценностные параметры общества, - высказывает мнение Константин Костин. - Давайте не забывать - у нас демократия очень молодая. Россия существует больше тысячи лет, но современной государственности всего 30 только-только исполняется. И мы подходим к естественному периоду смены поколений. Постсоветское поколение - те, кто родились и начали активную деятельность еще в СССР, - постепенно передает эстафету тем, кто родился в новой России и следующие несколько десятилетий будет определять, какой будет страна. В этом смысле крайне важно выбрать и записать те ценности, которые мы берем с собой в будущее, потому что они определяют нас как общество и страну.