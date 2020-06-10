9 июня в американском Хьюстоне станет Днем Джорджа Флойда

Мэр американского города Хьюстон (штат Техас) Сильвестр Тернер принял решение объявить 9 июня Днем Джорджа Флойда, чьи похороны прошли в этот день, передает ТАСС. В Хьюстоне погибший афроамериканец провел большую часть жизни, поэтому в этом городе траурные мероприятия проводились особенно торжественно.

"Мы чествуем Джорджа Флойда не за то, что он был идеальным человеком, но за то, что после его последнего вздоха мы все можем дышать свободно, - пояснил Тернер решение об увековечении памяти Флойда. - Поэтому я, мэр города Хьюстон Сильвестр Тёрнер, с гордостью объявляю этот день Днем Джорджа Флойда в Хьюстоне".

Кроме того, власти города объявили о запрете для полиции использования удушающих приемов, во время которого афроамериканец и погиб несколько дней назад. Кроме того, правоохранителям велено "исчерпывать все имеющиеся средства до применения огнестрельного оружия" во время массовых демонстраций.