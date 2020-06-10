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10.06.2020 00:41
Рубрика: В мире

9 июня в американском Хьюстоне станет Днем Джорджа Флойда

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Мэр американского города Хьюстон (штат Техас) Сильвестр Тернер принял решение объявить 9 июня Днем Джорджа Флойда, чьи похороны прошли в этот день, передает ТАСС. В Хьюстоне погибший афроамериканец провел большую часть жизни, поэтому в этом городе траурные мероприятия проводились особенно торжественно.

Фото: AP
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"Мы чествуем Джорджа Флойда не за то, что он был идеальным человеком, но за то, что после его последнего вздоха мы все можем дышать свободно, - пояснил Тернер решение об увековечении памяти Флойда. - Поэтому я, мэр города Хьюстон Сильвестр Тёрнер, с гордостью объявляю этот день Днем Джорджа Флойда в Хьюстоне".

Кроме того, власти города объявили о запрете для полиции использования удушающих приемов, во время которого афроамериканец и погиб несколько дней назад. Кроме того, правоохранителям велено "исчерпывать все имеющиеся средства до применения огнестрельного оружия" во время массовых демонстраций.

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