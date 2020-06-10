Аграрии просят не вводить лицензирование и сертификацию семян

Законопроект о семеноводстве, вынесенный Минсельхозом на рассмотрение в правительство в конце апреля, требует кардинальной доработки. В этом уверены как аграрии, так и смежные министерства. В текущем виде он не решит задачу импортозамещения семян, поставленную президентом.

Главных претензий несколько. Законопроект вводит необходимость лицензирования и сертификации семеноводства. Однако в отзыве Минэкономразвития на проект указано, что требование о сертификации противоречит закону о техрегулировании. А лицензирование не нужно отрасли, потому что основная его цель - предотвращение ущерба правам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде. И для иных целей лицензирование не допускается. Кроме того, документ вводит запрет на ввоз иностранных семян без контроля их выращивания и переработки со стороны российских властей. Он содержит избыточные обязанности, запреты и ограничения для агробизнеса, а также может привести к необоснованным расходам аграриев и бюджетов всех уровней, делают вывод в Минэке.

В начале июня консолидированную позицию по проекту руководители шести отраслевых ассоциаций направили в Минсельхоз. Они согласны с Минэком: сертификация и лицензирование потребуют дополнительных расходов от бизнеса, что не повысит желания инвестировать в отрасль. Но такие меры никак не повлияют на качество продукции и не решат вопрос с фальсификатом.

Доля импортных семян сахарной свеклы и картофеля превышает 90%

По оценке Минсельхоза, по итогам 2019 года доля используемых в России семян отечественной селекции составила 62,7%. Больше всего российские аграрии зависимы от импортных семян сахарной свеклы (на отечественные семена приходится 0,6% от общего объема). По картофелю доля импортных семян превышает 90%, подсолнечнику - более 73%, яровому рапсу - почти 69%.