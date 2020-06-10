Академик Лейла Адамян: Ничто не проходит бесследно. Пандемия в том числе

Лейла Владимировна! Как говорится, родить нельзя погодить. И наверное, ваш внук, его жена, да и вы сами никак не думали, что появление на свет нового человека придется на такую жестокую пору. Роды, знаю, прошли нормально, без всяких пандемических нюансов. Это потому, что это ваш правнук, и все, если можно так сказать, стояли на ушах? Или это норма? А конкретнее: пандемия сказывается на течении беременности, на самих родах? Окончательные выводы делать, возможно, преждевременно, но предварительная ситуация уже ясна?

Лейла Адамян: Ответственность за течение беременности, родов, состояние новорожденного я почувствовала в полную силу. Это относилось лично ко мне и моей семье. Могу сказать сразу: коронавирусная инфекция, к счастью, не влияет на плод. Она не передается вертикально. Она не поражает плаценту. Не обнаруживается в околоплодных водах. И ребенок даже у больной с COVID рождается стерильно здоровым. Если обеспечен родовой процесс.

Что значит - обеспечен родовой процесс?

Лейла Адамян: Обеспечен родовой процесс в случае, если беременная здорова, не страдает тяжелыми заболеваниями сердца, легких, сосудов. Если нет сопутствующих осложнений. Тогда ведение родов проходит стандартно. Кесарево сечение не является необходимым при коронавирусе. Оно проводится только при показаниях со стороны акушерской патологии. То есть подчеркну: роды через естественные родовые пути и при коронавирусе являются предпочтительными.

Но… Обязательное условие родов во время пандемии: не разрешаются партнерские роды. Ребенок после рождения не выкладывается на грудь матери, пуповина пересекается мгновенно. Ребенка уносят в другое помещение для обследования. Тут же проводится диагностика плода. Как правило, не обнаруживается вирус ни у плода, ни в материнском молоке.

По поводу молока поподробнее. Постоянно идет информация о том, что ребенка, рожденного ковид-положительной мамой, не надо прикладывать к материнской груди. Может, это на мой непрофессиональный взгляд, но мне кажется, что во все времена, в том числе и во время пандемии, ничего лучшего для малыша нет. Под лучшим имею в виду грудное молоко.

Лейла Адамян: Частично вы правы. Материнское молоко содержит все необходимые природные ингредиенты, обеспечивающие надежный иммунитет у ребенка. Грудное вскармливание - естественный положительный фактор не только для ребенка, но и для матери. Поскольку это профилактика застоя в молочной железе. Однако все зависит от состояния матери - она же больна! И поэтому этот вопрос решается индивидуально в каждом случае акушером и неонатологом. И об этом должна все знать сама мама. Преимущественно, учитывая высокий риск заражения при контакте, стараются все изолировать ребенка от матери, но все же кормить ребенка сцеженным молоком.

Все не экстренные операции, в том числе и процедура ЭКО, были приостановлены. И это длилось три месяца. Конечно, это отрицательно повлияет на рождаемость

А кормящая мама должна быть в маске? Перчатках? Она может поцеловать свое новорожденное чудо? Или даже от этого надо отказаться во время пандемии?

Лейла Адамян: Какой же неприятный вопрос вы задали! Но вынуждена ответить и на него: никаких поцелуев! Женщина, если разрешается кормление, надевает маску, надевает перчатки, тщательно моет руки и обрабатывает молочную железу соответствующим образом. Все меры предосторожности должны быть соблюдены.

Мы назвали нашу беседу "Дети ковида", и вы говорите, что ничто не проходит бесследно. Ребенок, рожденный сейчас, он в группе риска или нет? И если в группе риска, то этот риск на всю жизнь или нет?

Лейла Адамян: Мировые данные показывают, что в ближайший послеродовый период ребенок растет и развивается нормально. Но ковиду всего пять месяцев. Мы не исключаем, что данная патология пройдет для ребенка бесследно. Или эти изменения будут незначительными. Но еще раз подчеркну: для таких выводов прошло мало времени. И поэтому "дети ковида" должны быть тщательно обследованы в динамике.

Лейла Владимировна, почти полгода мир связан с ковидом и с небывалыми ограничениями, которые продиктовал вирус. Те же детские площадки повсеместно были закрыты. Началось лето, а парки пока тоже не везде действуют. Как на все это отреагируют наши дети? Это может пройти незаметно?

Лейла Адамян: Вы хотите сделать из меня футуролога. Я не из их числа. Но и здесь мой ответ тот же самый: ничто не проходит бесследно. И то, что у малыша и даже подростка сейчас нет возможности подтянуться на турнике, покачаться на качелях, пробежаться на роликах и так далее - это не пустяки. Это может сказаться на здоровье. Что делать? Все зависит от первоначального здоровья ребенка: в какой среде он проходит, проходил эту изоляцию, в какой семье он растет и развивается, в каких условиях? Какие у него дедушка с бабушкой? Я хочу сказать, что семейные ценности здесь выходят на первый план.

На практике это бывает так. Детям должно быть уделено внимание в любом случае. Недаром же в наше время столь востребованы семейные психологи. Но лучший семейный психолог - это всегда были и всегда будут родные мама, папа, бабушка, дедушка. Кстати, здесь вступают в силу новые технологии в медицине, в психологии и в культуре. Главное, чтобы у детей была возможность выхода в свет, возможность общения со своими сверстниками, проведение совместных игр онлайн, уроков по интернету… Цифровые технологии помогут легче перенести ограничения и уберегут ребенка от стресса, и связанных с этим неприятностей. Необходимо разработать специальные школьные программы для таких ситуаций.

Кстати, о стрессе. Он не проходит бесследно. И уже сейчас, наверное, можно говорить о том, что по вине стресса в ближайшее время может произойти снижение рождаемости. Или если у нас есть ЭКО, то нам это не грозит?

Лейла Адамян: Ограничительные меры, конечно, повлияли на рождаемость. Все не экстренные операции, в том и числе и процедура ЭКО, были приостановлены. И это длилось три месяца. Конечно, это отрицательно повлияет на рождаемость. У нас уже есть информация о негативной статистике в ряде зарубежных стран. Но к счастью, ковид отступает.

А ЭКО наступает?

Лейла Адамян: Представьте себе, именно так. Ведь в пандемию было резко ограничено проведение ЭКО. А теперь мы уже можем проводить подготовку к этой важнейшей процедуре.

Во время пандемии заметным стало, скажем осторожно, прохладное отношение к браку и рождению детей. А изоляция многих приучает к тому, что вовсе не обязательно сближение, что для нормальной сексуальной жизни вовсе не обязательно создавать семью. И даже нормальный интим не обязателен - достаточно виртуального общения. У вас иной прогноз?

Лейла Адамян: Вы знаете, что я по натуре оптимист. И хотя понимаю, что ничто не проходит бесследно, не могу так пессимистично смотреть в будущее. Я хочу сказать, что человечество переживало разные стрессы. Но всегда находился выход. А иногда даже ребаунд (эффект всплеска после длительного подавления). Я, и не только я, рассматриваю эту ситуацию в виде двух возможных вариантов, которые зависят от интеллекта человека, традиций, семейных ценностей и степени угнетения пандемией.

Например, в Америке именно в это время в два раза увеличилась частота бракосочетаний. Правда, это произошло среди тех, кто к этому готовился до пандемии. А пандемия привела к огромным скидкам. И проведение свадебного торжества стало более доступным: не надо приглашать тысячу человек, и все это можно сделать онлайн. Еще и подарки получить. Такие онлайн-свадьбы - тоже веяние времени. Жизнь нельзя остановить.

Это в Америке. А у нас?

Лейла Адамян: Уверена, и у нас такая же тенденция. Многие обрели покой. Обрели счастье быть рядом с семьей. Это позитивный опыт пандемии, которая вносит свои коррективы в нашу жизнь. Она дает чувство реальности. И люди, которые прожили вместе много лет, во время пандемической изоляции иногда вдруг осознают правду своих отношений. Таких пандемия разводит в разные стороны. При этом часто страдают дети. Но порой это лучше, чем пожизненное сосуществование двух чужих друг другу людей. Одиночество вдвоем всегда хуже. Причем случается, что закрывается дверь и открывается окно.

Окно новых возможностей? Или окно, чтобы выброситься из него, уйти из жизни?

Лейла Адамян: И то, и другое, увы, возможно. Но не надо драматизировать ситуации. Не так страшен черт, как его малюют. И это касается коронавирусной инфекции. Мы видели и благополучно пережили инфекции пострашнее. К счастью, мы умеем мобилизоваться, сконцентрироваться вовремя. Может, я повторюсь, но в кои веки почти все осознали значимость медицинской профессии, значимость врача. Пришла беда, и все мои коллеги, как один, стали главным звеном в борьбе с этой неведомой новой инфекцией. Не случайно, среди заболевших много врачей.

Да, вы неисправимый оптимист. Вы, может, убеждены, что отныне хотя бы уважительное отношение к врачам сохранится. Или все вернется на круги своя? И они снова станут крайними? :

Лейла Адамян: Я всегда ощущала уважительное отношение к врачам. Но после этой пандемии стало очевидным: если мы - образно говоря - не накормим своего врача, то нам придется кормить чужого.

Тем временем

В Республиканском перинатальном центре приняли первую тройню

Первая в этом году тройня родилась в Республиканском перинатальном центре. Роды у жительницы Петрозаводска прошли без осложнений, мама и дети - две девочки Оля и Аня и мальчик Саша - чувствуют себя неплохо. Дома их ждут еще две сестренки. Теперь это многодетная семья с пятью ребятишками. Семь Я! В перинатальном центре принимают самые проблемные роды, включая двойни-тройни. Здесь внедрены самые современные технологии, в том числе и по выхаживанию недоношенных младенцев. А новейший метод - терапевтическая гипотермия позволяет увидеть все, что происходит в головном мозге ребенка. Электроды присоединены к головке малыша, техника считывает нейроактивность, врачи расшифровывают данные и подбирают необходимое лечение. Благодаря этому младенцам можно сразу помочь, свести риски до минимума. Как считает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в республике вообще произошел настоящий прорыв. "По предварительным данным, в прошлом году смертность среди новорожденных составляет 4,6 промилле (по России - 4,7). Для сравнения, в 2018 году этот показатель был 5,6. За 2019-й у нас нет ни одного случая материнской смертности. Все тяжелые новорожденные проходят через перинатальный центр. Самые уникальные технологии активно внедряются и применяются именно здесь", - говорит министр. Всего с начала года с помощью специалистов Республиканского перинатального центра на свет появился 861 ребенок, из них 21 двойня. В прошлом году здесь приняли 93 двойни и четыре тройни.

Подготовила Светлана Цыганкова, Петрозаводск