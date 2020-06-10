Александр Рар: В ЕС нет единой стратегии в отношении Москвы

Высший совет обороны Румынии одобрил национальную оборонную стратегию на 2020-2024 годы, в которой о России говорится в разделе "угрозы". Ранее президент Польши подписал аналогичный документ, где в качестве одной из главных угроз названа "политика властей Российской Федерации". Является ли это общеевропейской тенденцией или отражает только политику этих конкретных стран? Свое мнение "РГ" высказал немецкий политолог Александр Рар.

"Мы видим, что в Европе нет единства, если речь идет о стратегии в отношении России. Я бы сказал, что в 90-е годы страны "старой Европы" примирились с новой - посткоммунистической - Россией, готовы были создать "общее пространство", осторожно говорили о более доверительных отношениях в области безопасности. Но потом многое изменилось, думаю, прежде всего из-за расширения НАТО, которое вдвойне испортило отношения Запада с Москвой.

Во-первых, Россия была обижена, вспомним речь президента Владимира Путина на мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в 2007 году. А во-вторых, Восточноевропейские страны пришли на Запад не через двери Евросоюза. Они вошли через НАТО, которое было к этому времени реформировано немцами, французами, англичанами и было фактически готово к сотрудничеству с Россией и к тому, чтобы противостоять экстремизму, а не вести "холодную войну". А эти страны из Центральной и Восточной Европы пришли на Запад с одной повесткой дня: отомстить России за 45 лет в коммунистической системе. Они начали давить на своих западноевропейских коллег по НАТО и Евросоюзу, чтобы те вернулись на позиции "холодной войны". В это включились американцы, которые поставили не на миролюбивый старый Запад Европы, а на восточных европейцев, которые хотели стать фронтовыми государствами в новой "холодной войне" с Россией.

Меня не удивляет то, что такие вещи пишут в восточноевропейских странах, таких, как Румыния, Польша, прибалтийские государства, но меня смущает то, что Германия, чтобы не утратить свое лидерство в Европе, устами канцлера Ангелы Меркель постоянно их поддерживает. Недавно она заявила, что стратегическое партнерство с Россией невозможно, может быть только "мирное сосуществование". К сожалению, в ФРГ признают эти младоевропейские настроения общими для Европы, то есть и своими".