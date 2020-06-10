Александр Рар: В ЕС нет единой стратегии в отношении Москвы

"Мы видим, что в Европе нет единства, если речь идет о стратегии в отношении России. Я бы сказал, что в 90-е годы страны "старой Европы" примирились с новой - посткоммунистической - Россией, готовы были создать "общее пространство", осторожно говорили о более доверительных отношениях в области безопасности. Но потом многое изменилось, думаю, прежде всего из-за расширения НАТО, которое вдвойне испортило отношения Запада с Москвой.
Во-первых, Россия была обижена, вспомним речь президента Владимира Путина на мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в 2007 году. А во-вторых, Восточноевропейские страны пришли на Запад не через двери Евросоюза. Они вошли через НАТО, которое было к этому времени реформировано немцами, французами, англичанами и было фактически готово к сотрудничеству с Россией и к тому, чтобы противостоять экстремизму, а не вести "холодную войну". А эти страны из Центральной и Восточной Европы пришли на Запад с одной повесткой дня: отомстить России за 45 лет в коммунистической системе. Они начали давить на своих западноевропейских коллег по НАТО и Евросоюзу, чтобы те вернулись на позиции "холодной войны". В это включились американцы, которые поставили не на миролюбивый старый Запад Европы, а на восточных европейцев, которые хотели стать фронтовыми государствами в новой "холодной войне" с Россией.
Меня не удивляет то, что такие вещи пишут в восточноевропейских странах, таких, как Румыния, Польша, прибалтийские государства, но меня смущает то, что Германия, чтобы не утратить свое лидерство в Европе, устами канцлера Ангелы Меркель постоянно их поддерживает. Недавно она заявила, что стратегическое партнерство с Россией невозможно, может быть только "мирное сосуществование". К сожалению, в ФРГ признают эти младоевропейские настроения общими для Европы, то есть и своими".