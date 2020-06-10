Александр Вучич: Россию и Сербию объединяет честная дружба

В среду, 10 июня, в посольстве России в Белграде состоялось протокольное мероприятие по случаю Дня России, собравшее высшее руководство Сербии во главе с президентом Александром Вучичем, которое почтил своим присутствием и Патриарх Сербский Ириней.

Сербский лидер передал послание на имя президента России Владимира Путина по случаю Дня России, сердечно поздравив главу РФ и братский русский народ "с Днем России - народным праздником мира и свободы во славу современного российского государства". "Стратегическое партнерство Сербии и России и крепкая дружба двух наших братских народов основаны на взаимном уважении и доверии, на отношении, которое и на сербском, и на русском языках называется одинаково - это честная дружба, - говорится в опубликованном на сайте сербского президента письме. - Сербия продолжит развивать всестороннее сотрудничество с РФ на благо наших граждан. Мы искренне благодарны России за ее активную поддержку в отстаивании государственных и национальных интересов Сербии на принципах международного права и справедливости. Для Сербии крайне важна близкая дружба с Россией, как и для меня - это честь наши межличностные отношения, основанные на взаимном уважении".

Вучич поблагодарил президента России и за приглашение на юбилейный Парад Победы 24 июня. "Для меня большая честь участвовать в праздновании 75-й годовщины Победы над фашизмом, - указал политик. - Гордясь тем фактом, что сербский и русский народы привержены либертарианской традиции, во время Второй мировой войны были на одной стороне истины и справедливости, наша задача - бороться против переписывания истории. Нет более важной миссии, чем сохранение с тяжестью добытых свободы, мира и стабильности, мы также будем бороться и за сохранение истины".

В своем выступлении посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко отметил, что российско-сербские отношения выдержали тяжелое испытание пандемией коронавируса: в столь сложных условиях не был приостановлен ни один совместный экономический проект; российская сторона, направившая сводный отряд Министерства обороны РФ, внесла значительный вклад в борьбу с данным заболеванием в Сербии. Высокопоставленный дипломат проинформировал собравшихся, что прорабатывается визит в Сербию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который должен состояться 18-19 июня. При этом Боцан-Харченко заверил сербских партнеров, что Россия будет всегда поддерживать Сербию в косовском урегулировании.