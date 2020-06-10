Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в "Спартак"

Тренер Дмитрий Аленичев, с 2015 по 2016 год возглавлявший московский "Спартак", заявил, что считает провальными трансферы полузащитников Гуса Тиля и Алекса Крала в стан "красно-белых". По его мнению, нынешний состав команды не позволит бороться за место в тройке чемпионата России по футболу.

"Думаю, сегодняшний состав "Спартака" не позволяет им быть в тройке по итогам чемпионата. Было выделено порядка 40 миллионов евро на летние трансферы, из них, по моей информации, порядка 30 ушли на Гуса Тиля и Алекса Крала", - сказал Аленичев в эфире телеканала "Россия-24"

По словам Аленичева, оба этих футболиста среднего уровня даже по меркам России.

"Если футболиста покупают за 15 миллионов евро, он уже в первый месяц должен показать, на что способен. Мне же есть с чем сравнивать, я был на их месте. Ни Фабио Капелло в Италии, ни Жозе Моуринью в Португалии не давали мне время на адаптацию. Я считаю, это два провальных трансфера", - отметил специалист.