Англия открывает зоопарки

С 15 июня в Англии вновь должны открыться зоо- и сафари-парки. О том, как именно будут работать эти заведения в условиях пандемии, рассказал премьер-министр страны Борис Джонсон.

Зоопаркам разрешат открыть лишь уличные выставки, помещения вроде террариумов и аквариумов останутся закрытыми, сообщает газета The Sun. Число посетителей, которые смогут прийти поглазеть на животных в течение дня, будет ограничено. Чтобы соблюдать квоту, билеты будут продавать только заранее.

Кроме того, очереди на входе обещают стать еще больше, так как людей будут запускать медленнее обычного, чтобы соблюдать дистанцию. Из санитарных соображений на режим "только навынос" перейдут и местные пункты общественного питания.

Подобное решение властей, которые еще на прошлой неделе выступали против открытия зоо- и сафари-парков, вызвали у их владельцев двоякую реакцию. "Это очень хорошая новость, но мы считаем, что это должно было произойти раньше, - посетовал Эдвард Перри, управляющий директор Knowsley Safari. - Еще на прошлой неделе наш парк был готов к безопасному открытию для публики, и мы до сих пор не можем понять, почему людям стало можно запрыгивать в свои машины, чтобы съездить за биг-маками, но нельзя было приехать и увидеть наших больших кошек".