У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Apple откажется от процессоров Intel

Текст:   Виктория Чернышева
10.06.2020,  
08:48
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Apple планирует презентовать собственные чипы для Mac. По данным Bloomberg, это может произойти на ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2020.

Инсайдеры утверждают, что компания разрабатывает три модели процессоров. Один из них - модифицированный вариант чипа A14, который используется в iPhone 12. Собственные процессоры Apple будут иметь ARM-совместимую архитектуру.

С компанией Intel производитель "яблочной" продукции сотрудничал 15 лет. Чипы Intel работают на ноутбуках и ПК Apple с 2006 года.

Apple выпустит iPhone 12 позже запланированного срока

Между тем, некоторые аналитики уверены, что компания не сможет полностью отказаться от сотрудничества с давним партнером: по их мнению, собственные процессоры будут установлены только на ноутбуки "младших" моделей. Причина - в том, что целый ряд приложений, например, Adobe, а также многие инструменты для творчества, интенсивных видеоигр и так далее, оптимизированы для чипов Intel. Они будут работать плохо на компьютерах с процессорами Apple.

По данным инсайдеров, компания уже получила во время тестирования хорошие показатели в плане производительности в сравнении с чипами от от Intel. Это касается, в том числе, и приложений для работы с графикой. Таким образом, можно ожидать, что компания представить в нынешнем году бюджетный ноутбук с собственной архитектурой.

гаджеты
Яндекс.Музыка выяснила саундтрек россиян к жизни без ограничений 09.06.2020
Xiaomi, Samsung и другие. Какие смартфоны получат Android 11 05.06.2020
Дорогие смартфоны Samsung подешевели в России 04.06.2020
Apple
Фото: Скриншот YouTube
Дизайн PlayStation 5 показали на видео 09.06.2020
В интернет выложили "фото следующего iPhone". Но это фальшивка 05.06.2020
Дешевый восстановленный iPhone XR поступил в продажу. Цена 03.06.2020
Mac
Фото: Steam
В Steam бесплатно раздают игру в духе классического Crash Bandicoot 09.06.2020
Блогер "победил" самый мощный Mac Pro, открыв 6000 вкладок 12.02.2020
Стартовали продажи самого дорогого компьютера Apple 11.12.2019