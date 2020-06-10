Apple откажется от процессоров Intel

Apple планирует презентовать собственные чипы для Mac. По данным Bloomberg, это может произойти на ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2020.

Инсайдеры утверждают, что компания разрабатывает три модели процессоров. Один из них - модифицированный вариант чипа A14, который используется в iPhone 12. Собственные процессоры Apple будут иметь ARM-совместимую архитектуру.

С компанией Intel производитель "яблочной" продукции сотрудничал 15 лет. Чипы Intel работают на ноутбуках и ПК Apple с 2006 года.

Между тем, некоторые аналитики уверены, что компания не сможет полностью отказаться от сотрудничества с давним партнером: по их мнению, собственные процессоры будут установлены только на ноутбуки "младших" моделей. Причина - в том, что целый ряд приложений, например, Adobe, а также многие инструменты для творчества, интенсивных видеоигр и так далее, оптимизированы для чипов Intel. Они будут работать плохо на компьютерах с процессорами Apple.

По данным инсайдеров, компания уже получила во время тестирования хорошие показатели в плане производительности в сравнении с чипами от от Intel. Это касается, в том числе, и приложений для работы с графикой. Таким образом, можно ожидать, что компания представить в нынешнем году бюджетный ноутбук с собственной архитектурой.