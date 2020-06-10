Овен

Ваши желания будут исполняться как по волшебству. Но есть вероятность, что вы будете недовольны подарками судьбы.

Телец

Вам не стоит брать на себя новые обязательства, они помешают вам добиться в жизни чего-то важного.

Близнецы

Не тешьте себя иллюзиями, что все будет складываться именно так, как вам хочется.

Рак

Если вы будете уверены в том, что ваши авантюры не отразятся на семейном бюджете, не стоит отказываться от приключений.

Лев

Все то, что вы не сможете быстро получить, будет портить настроение. Возьмитесь за реализацию посильного, вы преуспеете.

Дева

Не тратьте время на поиски новых путей для самореализации, вы преуспеете в делах, которые вам знакомы.

Весы

Стремление все делать по-новому может сыграть с вами злую шутку. И результаты окажутся далекими от ожиданий.

Скорпион

Вы можете совершать одну ошибку за другой вследствие неспособности просчитать ситуацию.

Стрелец

Ваша серьезность будет мешать вам находить решения, особенно самые важные.

Козерог

Вам лучше не начинать дел, связанных с домом или с операциями с недвижимостью.

Водолей

Вам придется балансировать между иллюзиями и явью. Только не путайте одно с другим.

Рыбы

За время изоляции вы стали более уверены в себя и это заставит вас искать лучшего применения собственным талантам и способностям.