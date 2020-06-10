Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене

В Мюнхене несколько человек подверглись нападению неизвестных. Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей. Затем из автомашины вышли несколько человек и принялись избивать пострадавших. После этого они сели обратно в машину и скрылись с места ЧП.

"Мы разыскиваем автомобиль. По нашей оценке, сейчас опасности нет", - отметила мюнхенская полиция в Twitter. Уточняется, что район инцидента в настоящее время оцеплен стражами порядка. В полиции исходят из того, что речь идет о "целенаправленной атаке".

По информации газеты Bild, в нападении участвовали шесть человек из числа членов известной рокерской группировки "Ангелы ада" (Hells Angels). Как минимум один из них использовал при атаке нож. Ранения получили три человека.