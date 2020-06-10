Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене

В Мюнхене несколько человек подверглись нападению неизвестных. Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей. Затем из автомашины вышли несколько человек и принялись избивать пострадавших. После этого они сели обратно в машину и скрылись с места ЧП.
"Мы разыскиваем автомобиль. По нашей оценке, сейчас опасности нет", - отметила мюнхенская полиция в Twitter. Уточняется, что район инцидента в настоящее время оцеплен стражами порядка. В полиции исходят из того, что речь идет о "целенаправленной атаке".
По информации газеты Bild, в нападении участвовали шесть человек из числа членов известной рокерской группировки "Ангелы ада" (Hells Angels). Как минимум один из них использовал при атаке нож. Ранения получили три человека.
Nach dem Vorfall an der #Ungererstraße #München besteht laut der @PolizeiMuenchen keine Gefahr für die Bevölkerung. @BR24 pic.twitter.com/MAsPcTV5mo— Jannik Pentz (@jannikpentz) June 10, 2020