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10 июня 2020 г.

Постановление правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2020 года № 328 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Башкортостан в среднем за месяц I квартала 2020 года"

Дата подписания 8 июня 2020 г.
Опубликован 10 июня 2020 г.

В соответствии с законами Республики Башкортостан "О потребительской корзине в Республике Башкортостан" и "О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Башкортостан в среднем за месяц I квартала 2020 года в расчете на душу населения - 9442 рубля, для трудоспособного населения - 10025 рублей, пенсионеров - 7695 рублей, детей - 9519 рублей.

Глава Республики Башкортостан Р.Ф.Хабиров



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