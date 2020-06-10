Житель Гватемалы случайно нашел в своем доме бесценные фрески майя

В Гватемале при ремонте одного из старинных частных жилых домов под несколькими слоями штукатурки были обнаружены уникальные цветные фрески народа ишиль, который до сих пор представляет собой одну из самых больших групп цивилизации майя.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity. Польские археологи обследовали несколько зданий в древнем городе Чахуль на западе Гватемалы. В результате был обнаружен беспрецедентный набор настенных росписей, которые датированы колониальным периодом. По мнению ученых, фрески были выполнены с 1524 по 1821 годы нашей эры.

Первая из них была случайно обнаружена в 2003 году местным жителем, который затеял ремонт своего дома. Правда, до 2008 года из-за нестабильной политической ситуации в стране ученые не могли получить доступ к этим находкам. По тем же причинам в Чахуль более 40 лет вообще не пускали исследователей.

Только сейчас удалось задокументировать фрески. Их иконография является уникальной, поскольку объединяет элементы доколумбовой эпохи с привезенными европейцами мотивами. Впервые подобные изображения обнаружены не в религиозном здании, а в жилом доме.

Ученые провели иконографический, химический и радиоуглеродный анализ росписей. Большая их часть датируется XVII-XVIII веками. Возможно, их появление было связано с возрождением коренных религиозных традиций на фоне ослабления испанского колониального гнета.

Фрески окрашены яркими цветами, они сохранились достаточно хорошо. Изображенные на них сцены связаны между собой сюжетом. Основные герои - музыканты и танцоры. Ученые обращают внимание на сплав индейских и испанских традиций, который нашел отражение в иконографии.

Так, на фресках изображены люди, целиком одетые в европейские костюмы. Но на них встречаются и люди, одежда которых представляет собой смешанные индейско-испанские наряды. То же самое можно сказать об инструментах.

Некоторые музыканты играют на инструментах народа ишиль. А в руках у других видны инструменты, которые были привезены испанцами. Например, один из них играет на чиримии - это изготовленный из тростника духовой инструмент, напоминающий гобой, который был завезен из Европы.

Возможно, фрески изображают давнюю традицию, о которой рассказывает весьма важный текст под названием "Рабиналь Ачи". В переводе с языка майя это означает "Танец труб". В этом документе описываются события начала XV века. В нем упоминается принц Кавек, который называет себя "человеком владыки чужеземного Чахуля, чужеземного Кунена". Город Кунен находится к югу от Чахуля.

Описанные в предании танцы до сих пор исполняются коренным населением, причем считается, что они отражают конфликт между народами киче и ишиль. Возможно, танцы были элементом политических переговоров. Легенда веками устно передавалась от поколения к поколению, пока в XIX веке ее не записал французский священник Брассер де Бурбур.

Крупнейшие города народа ишиль - Чахуль, Небай и Котсаль - были захвачены испанцами в XVI веке, но сохранились до сих пор. Местное население во многом сохранило свои традиции и культурную самобытность. По оценкам ученых, общая численность потомков майя сегодня составляет примерно восемь миллионов человек. Порядка 6,2 миллиона из них живут в Гватемале.