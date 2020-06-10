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Беспилотные комбайны все чаще выезжают на отечественные поля, но, в отличие от Европы, пока эти проекты носят единичный характер. Но уже этим летом ситуация может измениться. О промышленном внедрении системы автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot объявил один из крупнейших агрохолдингов страны.
Автопилотирование позволяет следить за работой техники удаленно. Фото: cognitivepilot.com Автопилотирование позволяет следить за работой техники удаленно. Фото: cognitivepilot.com
Автопилотирование позволяет следить за работой техники удаленно. Фото: cognitivepilot.com

Комплексы предполагается установить на 242 зерноуборочных комбайнах. Устройства, разработанные Cognitive Pilot (совместным предприятием Сбербанка и Cognitive Technologies), начнут тестироваться уже в середине июня. Система управления обеспечит автоматическое движение комбайна по кромке поля (скошенной культуры, обработанной земли), по рядку (форма высадки отдельных культур: пшеницы, кукурузы, подсолнечника и других), по валку (скошенная и сложенная в ряд сельхозкультура). Также система будет автоматически определять препятствия на пути следования техники и оповещать комбайнера о возникновении препятствий или при уходе комбайна с маршрута в случае ручного управления. Операторам будет доступен мониторинг движения каждого оснащенного комбайна по треку в режиме реального времени. Использование системы позволяет снизить себестоимость зерна на 3-5% и сократить его потери при уборке до двух раз. В Сбербанке заверяют, что проект является самым крупным в мире по единовременной роботизации сельхозтехники сразу в четырех климатических зонах внутри одного агрохолдинга.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Массовое внедрение технологий беспилотного вождения в АПК повысит эффективность сельхозработ, уверен первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, искусственный интеллект минимизирует риски негативного влияния человеческого фактора, ИИ использует сельхозтехнику оптимальнее. При автономной системе вождения комбайнер фокусируется не на управлении, а на других параметрах технологического процесса уборки урожая (например, регулирует высоту и скорость работы жатки - агрегата для скашивания).

Сейчас в России оцифровано около 7-10% от общего количества аграриев, тогда как в Европе - 69%, отмечает директор ассоциации "Росспецмаш" Алла Елизарова. Вместе с тем, по ее словам, российские заводы в последние годы стали выпускать больше умной сельхозтехники, внедряя технологии машинного зрения, искусственного интеллекта, системы анализа больших данных. Наиболее востребованными в точном земледелии сегодня являются оценка влажности культур, картографирование урожайности, дифференцированные внесение удобрений и посев. За счет применения этих технологий аграрии могут составить карты плодородности почв, эффективно распределять удобрения.

Все чаще аграрии используют систему автопилотирования. "Она не исключает нахождения в кабине специалиста, но при этом человек, управляющий техникой, избавляется от рутины и может сосредоточиться на творческой работе - например, регулировать настройки, пока техника двигается по заранее определенной траектории", - поясняет Алла Елизарова. Также очень важен агроменеджмент, благодаря которому за работой техники можно следить дистанционно. Наблюдать, как выполняются маршрутные задания, насколько эффективно используется мощность парка, как расходуются топливо и удобрения и т.д. На основе полученных данных готовится отчет, который позволяет принимать правильные управленческие решения.

"Техника становится все сложнее, на селе знания нужны все больше и больше, а постигать их некому. И часть недостающих компетенций и интеллекта "возвращается" в село в виде таких устройств и программ, которые помогают упростить решения для аграриев", - считает Алексей Трубников, генеральный директор компании "Агроноут" (резидент "Сколково"), которая занимается точным земледелием, цифровизацией и искусственным интеллектом.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Аграриям расширят доступ к льготным кредитам

В российском АПК беспилотными тракторами оснащены пока единицы агрокомпаний. Больше распространены беспилотные летательные аппараты для изучения посевов, говорит директор по работе с агросектором SAS Россия/СНГ Сергей Романов. При этом возможности искусственного интеллекта для АПК практически безграничны: например, с помощью него можно составить производственный план, рассчитать потребность в технике, а графики уборки формировать автоматически (определив, в какой момент времени какая техника на каком поле должна быть), и многое другое. "Россия пока в начале этого пути. Но в последние пару лет отрасль сильно продвинулась в плане понимания, зачем все эти технологии нужны. Появляются первые проекты и опыт. В этом смысле у России большой потенциал и огромные возможности для его реализации, ведь на наших площадях точно есть где развернуться", - считает эксперт.

Экономика АПК

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