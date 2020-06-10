Британия открывает непродовольственные магазины

Британия 15 июня распахнет, наконец, двери непродовольственных магазинов, или, как их здесь принято называть, магазинов не первой необходимости. Закрывшиеся два с половиной месяца назад универмаги, торговые дома и фешенебельные бутики примут долгожданных покупателей. Продавцы одежды, обуви, игрушек, книг и электроники реанимируют свой застоявшийся бизнес.

Для начала, на "пробу", сеть промтоварных магазинов Next откроет 25 "точек", John Lewis - 13, Debenhams - 50. А вот популярнейший у британцев недорогой по ценам Primark оставляет закрытыми 190 своих магазинов до лучших времен, покуда не будет гарантировано, что все в порядке и в полной безопасности. Магазины, торгующие велосипедами, мебелью и инструментами, вернулись к работе раньше других. Гигант IKEA уже открылся в Англии и в Северной Ирландии, к радости заждавшихся покупателей.

Однако привычные за долгие годы по интерьеру магазины опознать постоянным покупателям сегодня будет затруднительно: кассы окажутся закрытыми плексиглазными перегородками, пол будет исполосован отметками двухметровой дистанции. Этот антивирусный камуфляж предпринят не от хорошей жизни - это "обязательная программа" защиты от вируса. Есть и новации, произвольно установленные отдельными магазинами и торговыми сетями, для усиления режима безопасности от заражения СOVID-19. К примеру, обувной магазин фирмы Kurt Geiger после того, как покупатель примерит его туфли или ботинки, отложит их на 24-часовой карантин. Книжный магазин Waterstones отправит на "выдержку" побывавшие в руках книголюба издания - на 72 часа.

Покупателей настоятельно просят - хотя и не обязывают - приходить на шопинг, по возможности, в одиночестве. Местные власти, между тем спешат обеспечить расширенные стоянки машин возле магазинов и решетки для велосипедов, чтобы покупатели как можно меньше пользовались общественным транспортом. Будет контролироваться и дозированный вход в торговый зал.

Это будет, наверное, не тот бизнес с размахом, к которому привыкли прославленные универмаги Лондона, на чьи распродажи стекался народ со всех стран и континентов. Но даже в столь урезанном и ограниченном варианте это все же лучше, чем ничего. По оценкам Британского консорциума розничной торговли, из-за непроданных непродовольственных товаров, карантин обойдется продавцам потерей 1,8 миллиарда фунтов стерлингов в неделю. Исполнительный директор Британской ассоциации независимых розничных торговцев Эндрю Гудэйк полагает, что сегодня заметно меньшее число людей пойдут за покупками, в частности, потому, что стоять в очереди на вход в магазины не самое приятное дело. По словам Гудэйка, народ может " скоро устать от очередей".

Между тем пабы, рестораны, парикмахерские, отели и кинотеатры откроются в Британии самое раннее с 4 июля - при условии соблюдения социального дистанцирования.