Британия пересматривает отношение к национальным героям

Прогремевший на весь мир сброс памятника работорговца Эдварда Колсона с пьедестала в Бристоле явил собой событие знаковое.

Демонстранты в Бристоле осквернили и сбросили в реку памятник работорговцу Эдварду Колстону. Фото: Reuters

Демонстранты, вышедшие на площади британских городов, нанесли прицельный удар по тем, кто в прошлые века поставил темнокожих африканцев на колени. Мэр Лондона Садик Хан на днях распорядился провести ревизию всех лондонских памятников, имеющих отношение к позорной эпохе работорговли. Хан потребовал проверить на сей счет названия лондонских улиц, общественных зданий, а также памятные доски. Собранные данные будут переданы специальной комиссии, которая даст ответ, соответствуют ли они интернациональному характеру британской столицы. При этом было подчеркнуто, что те памятники, которые не соответствуют лондонским ценностям, будут сняты с пьедестала. А в том, что и сегодня в столице красуются памятники работорговцам, добавил мэр Лондона, сомневаться, увы, не приходится.

На самом деле сказать, справедливо ли было увековечивание в граните и мраморе известных этой стране и миру британцев былых эпох, не так-то просто. Взять, к примеру, Уинстона Черчилля. В 1999 году британцы титуловали бывшего премьер-министра Великобритании "Человеком тысячелетия". Его главным конкурентом в этом состязании был великий Уильям Шекспир - и автор "Гамлета" Черчиллю проиграл.

Памятник Уинстону Черчиллю установлен на Парламентской площади Лондона, напротив Вестминстера. Но тот же самый Черчилль считал, что британский империализм был именно тем, что нужно для "примитивных рас". Именно Черчиллю принадлежит не нуждающаяся в комментарии фраза : " Я ненавижу индийцев... они скоты со скотской религией". Но тот же самый Черчилль внес значительный вклад в победу во Второй мировой войне, поддержав и СССР, союзника в борьбе с фашистской Германией.

Черчилля, хочется надеяться, все же пощадят и оставят там, где и стоит. Он национальный герой, как ни крути. Что же касается многих остальных, то, похоже, их увековечивание подошло к концу: в веке XXI им явно не место. Но при этом руководство страны и мэр Лондона уповают на то, что процесс ревизии тех, кто отлит в мрамор, в бронзу или в бетон, пройдет мирно и законопослушно. Погромы и беспорядки вряд ли внесут лепту в справедливый суд общественности относительно того, кто заслуживает вечной памяти потомков, а кто - нет. Журналисты Sky News задали мэру Лондону резонный вопрос: а как быть с несколько похожими на расистские высказывания того же Черчилля? Садик Хан на это ответил, что и Черчилль, и Ганди, и целый ряд великих исторических личностей не были безупречными фигурами, но что работорговцы, очевидно, не заслуживают признания у своих потомков.