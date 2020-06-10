Британия пересматривает отношение к национальным героям

Демонстранты, вышедшие на площади британских городов, нанесли прицельный удар по тем, кто в прошлые века поставил темнокожих африканцев на колени. Мэр Лондона Садик Хан на днях распорядился провести ревизию всех лондонских памятников, имеющих отношение к позорной эпохе работорговли. Хан потребовал проверить на сей счет названия лондонских улиц, общественных зданий, а также памятные доски. Собранные данные будут переданы специальной комиссии, которая даст ответ, соответствуют ли они интернациональному характеру британской столицы. При этом было подчеркнуто, что те памятники, которые не соответствуют лондонским ценностям, будут сняты с пьедестала. А в том, что и сегодня в столице красуются памятники работорговцам, добавил мэр Лондона, сомневаться, увы, не приходится.
На самом деле сказать, справедливо ли было увековечивание в граните и мраморе известных этой стране и миру британцев былых эпох, не так-то просто. Взять, к примеру, Уинстона Черчилля. В 1999 году британцы титуловали бывшего премьер-министра Великобритании "Человеком тысячелетия". Его главным конкурентом в этом состязании был великий Уильям Шекспир - и автор "Гамлета" Черчиллю проиграл.
Памятник Уинстону Черчиллю установлен на Парламентской площади Лондона, напротив Вестминстера. Но тот же самый Черчилль считал, что британский империализм был именно тем, что нужно для "примитивных рас". Именно Черчиллю принадлежит не нуждающаяся в комментарии фраза : " Я ненавижу индийцев... они скоты со скотской религией". Но тот же самый Черчилль внес значительный вклад в победу во Второй мировой войне, поддержав и СССР, союзника в борьбе с фашистской Германией.
Черчилля, хочется надеяться, все же пощадят и оставят там, где и стоит. Он национальный герой, как ни крути. Что же касается многих остальных, то, похоже, их увековечивание подошло к концу: в веке XXI им явно не место. Но при этом руководство страны и мэр Лондона уповают на то, что процесс ревизии тех, кто отлит в мрамор, в бронзу или в бетон, пройдет мирно и законопослушно. Погромы и беспорядки вряд ли внесут лепту в справедливый суд общественности относительно того, кто заслуживает вечной памяти потомков, а кто - нет. Журналисты Sky News задали мэру Лондону резонный вопрос: а как быть с несколько похожими на расистские высказывания того же Черчилля? Садик Хан на это ответил, что и Черчилль, и Ганди, и целый ряд великих исторических личностей не были безупречными фигурами, но что работорговцы, очевидно, не заслуживают признания у своих потомков.
В США и Европе объявили войну памятникам
История учит, что через "статуепад" рано или поздно проходят абсолютно все общества и эпохи. С античности и до наших времен монументы великим вершителям прошлого регулярно ниспровергались в угоду политическим реалиям текущего дня. И в этом смысле абсолютно ничего нового в происходящем ныне на Западе нет. Однако многие видят в нынешней массовой деструкции памятников некогда угнетавшим чернокожих генералам-конфедератам в США, работорговцам Великобритании или колонизаторам из Бельгии настоящее торжество прогресса. Ведь речь, дескать, идет о борьбе за права человека и о восстановлении попранной справедливости. До боли знакомый и избитый аргумент, под который можно подвести не только под разрушение мемориалов. Помнится, и у нас в стране восстанавливали классовую справедливость, причем это "правое дело" не ограничилось одним лишь уничтожением памятников времен Российской империи. А в 1990-е годы многие символы предыдущих 70 лет жизни страны вновь подверглись переосмыслению, переименованию, а зачастую и перемещению.
Собственно, тем, чьи права действительно жестоко нарушались генералом-конфедератом Робертом Ли во время Гражданской войны в США, британским владельцем Royal African Company Эдвардом Колсоном в 18 веке или бельгийским королем Леопольдом II в африканском Конго в начале 20 века, давным-давно уже все равно.
Но, как выяснилось после резонансного убийства афроамериканца Джорджа Флойда, нынешнее поколение граждан США и ЕС, годами спокойно ходившие мимо этих монументов и взиравшее на них, вдруг оказалось не в состоянии смириться с тем, что рабовладельческое или колонизаторское дело Ли, Колсона, Леопольда на самом деле "живее всех живых". Об этом не принято вслух говорить на Западе с его декларируемым культом равноправия, но на самом деле этом именно так.
Так что же стало спусковым крючком, заставившим законопослушных американцев и европейцев превратиться в вандалов и борцов с памятниками представителям собственных элит прошлых веков?
Сегодня политический маятник в США, подталкиваемый экономическими потскороновирусными неурядицами, "разделяющим" нацию президентом Трампом и острой межпартийной борьбой временно качнутся в сторону антиистеблишмента. Победи на предстоящих ноябрьских выборах в США известный кандидат-консерватор, маятник, а вмести с ним и памятник конфедератам вернется на прежнее место. Нет сомнений, что именно так будет и в городе Ричмонд (столица штата Вирджиния), где в угоду афроамериканцам на днях начали демонтировать статую генерала Ли - своеобразного символа превосходства белого над черным населением страны.
В прошедшей в последние время через финансовый, миграционный и COVID-кризис Европе уже только ленивый не говорит об утраченном "моральном лидерстве". Неудивительно, что в его отсутствии подвергаются ревизии и оценки собственной неприглядной истории, о которой вспомнили после событий расовых волнений в США.
Политики в ЕС сейчас с ужасом наблюдают за сносом британских и бельгийских монументов, но сделать в данный момент ничего не могут - электорат может не оценить. С другой стороны, не обозначить "красные линии" для недовольных расовой дискриминацией протестующих сейчас значит открыть им дорогу к более резонансным и угрожающим акциям. Тем более что на примете у вандалов уже имеется памятник одному из отцов-основателей современной Европы - Уинстону Черчиллю. Тому еще отпетому колонизатору и ярому ненавистнику свободной от сапога правительства Ее Величества Индии.
Допустить этого без риска возникновения еще большего хаоса нельзя. Думается, что, дав недовольным гражданам выпустить протестный пар, новые попытки "завалить" очередного бронзового колонизатора или работорговца будут жестко пресечены. Не исключено, что спустя какое-то время по-тихому вернутся на постаменты и уже сброшенные статуи, а залитые красной краской будут отмыты и начищены.
Война с собственной историей и памятниками обоюдоострое и неблагодарное занятие. И линии общественного разлома от нее меньше не становятся, в лучшем случае остаются прежними. Этого не могут не понимать на Западе.