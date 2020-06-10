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10.06.2020 11:56
Рубрика: В мире

Британские археологи нашли развалины первого театра Лондона

Текст: Владимир Шилов
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Британские археологи в лондонском районе Уайтчепел раскопали развалины первого лондонского театра "Красный лев", который был предшественником знаменитого шекспировского "Глобуса", передает BBC.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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Это было первое здание, специально возведенное в британской столице в 1567 году для театральных постановок. До этого спектакли давали, как правило, на постоялых дворах или прямо в поле на передвижной сцене.

Помимо суровых помещений для размещения труппы, которые мало чем напоминали нынешние комфортабельные актерские гримерки, здесь располагался внушительный по размерам винный погреб - и в те времена служители муз нередко увлекались горячительным.

"Спустя почти пять столетий "Красный лев", который ознаменовал рассвет елизаветинского театра, наконец-то найден. Теперь мы можем расширить наше понимание этого удивительного исторического периода", - отметил руководитель раскопок профессор Стивен Уайт. По его словам, это было одно из самых необычных мест, где ему пришлось работать.

В мире Европа Великобритания Культура Театр Драматический театр

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