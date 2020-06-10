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10.06.2020 22:12
Рубрика: В мире

Британские университеты теряют свой престиж

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Скажи мне, где ты учился, - и я скажу, кто ты. Именно так можно перелицевать известную поговорку по части обладателей дипломов элитарных университетов Соединенного Королевства. Начиная с 18 века премьер-министры этой страны обучались в Королевском Колледже Кембриджа и в Тринити Колледже Оксфорда. Достаточно сказать, что 11 премьер-министров Британии послевоенного времени вышли из Университета Оксфорда. "Не кончали университетов" только Уинстон Черчилль и Джон Мейджор.
Здание Оксфордского университета. Фото: Александр Макаров / РИА Новости Здание Оксфордского университета. Фото: Александр Макаров / РИА Новости
Здание Оксфордского университета. Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Учиться в Англии всегда было престижно и всегда дорого. Сегодня плата за обучение в здешних университетах достигает 9250 фунтов в год, что делает Англию самой дорогостоящей страной Европы по стоимости университетского образования. При этом студенты Шотландии учатся в своих университетах бесплатно. Обеспечивается бесплатное обучение и для приехавших в Шотландию студентов из стран Евросоюза. Но что касается студентов из Англии, Уэльса и Северной Ирландии, то им надлежит платить за учебу в Шотландии. А в высших учебных заведениях Англии и Уэльса бесплатных "пряников" высшего обучения не было и нет.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Британия долгие годы была магнитом для иностранцев, желающих получить элитарное образование в ее прославленных учебных заведениях. В 2005-м Великобритания значилась третьей страной в мире по стоимости образования. После того как плату за учебу подняли на 3 тысячи фунтов в год, британские университеты стали вторыми по дороговизне после Новой Зеландии и Японии. Быть студентом на Альбионе стало на 50 процентов дороже, чем в высших учебных заведениях США.

В 2010 году тогдашний министр бизнеса и инноваций Винс Кейбл выступил с революционным призывом отменить целиком и полностью плату за обучение в университетах страны. При этом выпускникам вузов было бы вменено в обязанность платить повышенный налог со своих заработков и доходов. Однако эту идею правительство Британии не приняло.

Что же происходит с прославленным британским образованием сегодня? Ничего хорошего. Стремительно приближающийся Brexit заметно обесценивает идею получения образования в Британии. Рейтинг высших учебных заведений этой страны падает уже четвертый год подряд. Как отмечается в таблице рейтинга университетов мира, составленной исследовательской группой QC (Quacquarelli Symonds), около трех четвертей университетов Соединенного Королевства опустились в рейтингах беспрецедентно низко.

В международной таблице рейтинга прославленный Университет Оксфорда переместился с 4-го места на 5-е. Университетский Колледж Лондона (UCL) упал с восьмого места на десятое. Из 84-х вузов Британии 62 университета уже четвертый год подряд опускаются в международном рейтинге все ниже и ниже. Только Имперский Колледж сумел сохранить свой авторитет, поднявшись с девятой позиции на восьмую. Университеты Кембриджа и Эдинбурга остались там же, где и были. Свое седьмое место сохранил Кембридж и двадцатое - Эдинбург.

Фото: iStock
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Число иностранных студентов, приезжающих учиться в Британию, упало сегодня в 50-ти из 150-ти университетов этой страны. Глава исследовательской групы QC Бен Соулер объясняет падение интереса к вузам Британии низким уровнем преподавания и ухудшающимся качеством исследований. Он полагает, что ведущие профессора и студенты из Европы и со всего мира, возможно, уже не воспринимают Британию привлекательным местом учебы и преподавания.

Covid-19 также сделал свое черное дело: число зарубежных студентов в вузах Британии в связи с эпидемией заметно уменьшилось. С уходом зарубежных студентов британская казна несет немалые потери: иностранные учащиеся платили за учебу в Британии намного больше, чем ее граждане.

Сегодня усиливаются опасения, что многие университеты Соединенного Королевства останутся без средств к существованию, если правительство не окажет им финансовой поддержки. Британский Совет в своем отчете, вышедшим в начале текущей недели, предупреждает, что в этом году в университетах Альбиона может оказаться на 111 тысяч меньше своих студентов и на 121 тысячу - из-за рубежа. Апрельский анализ Лондонской Школы Экономики, предупреждает, что сокращение числа зарубежных студентов может обернуться для Британии черной дырой в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов.

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