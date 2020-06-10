Чем сельская школа стала для внука Героя Советского Союза?

От Витебска до станции Выдрея, что в Лиозненском районе, на дизель-поезде ехать почти час. А чтобы попасть в Выдрейскую базовую школу, где учатся 49 ребятишек, пешком нужно пройти еще около километра. Такой путь 13 лет назад впервые проделал выпускник филфака Витебского госуниверситета Константин Гайдуков.

- Встретили меня очень радушно, - вспоминает Константин. - Начал вести уроки немецкого и английского, получил комнату в общежитии. В работе сельского учителя столько плюсов, что я благодарен судьбе, забросившей меня в глубинку.

Костин дядя - кандидат наук Николай Радюк - в свое время преподавал математику в витебском пединституте, а родственница по бабушке Софья Шакулова - заслуженный учитель БССР. Так что Константин считает себя продолжателем педагогической династии. Делится со мной секретами:

- Если ребенок опоздал на урок, потому что помогал маме по хозяйству, поставить ему "неуд" рука не поднимается. Сделать из ученика двоечника легче всего, но мне больше по душе идти навстречу, создавать ситуацию успеха.

Воспитанники отвечают взаимностью - становятся призерами конкурса "Лингвистенок", с интересом готовят театральные постановки на немецком и английском.

Есть у Константина еще одно увлечение - история. Оно не случайно. Его троюродный дед Петр Лукьянович Долбешкин в октябре 1943 года был удостоен звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра.

- Дед родился в 1914 году в деревне Павловичи под Витебском, - рассказывает Константин. - В 1934-м по комсомольской путевке направлен в Сумское артиллерийское училище. Войну встретил в Каунасе, на Псковщине в 1941-м попал в окружение, вышел из него подо Ржевом. В боях за Москву был тяжело ранен. Во время наступления в 1943-м на Украине капитан Долбешкин командовал минометным дивизионом. Золотую звезду героя дед получить не успел - погиб. До начала 60-х Петра Долбешкина считали без вести пропавшим. Ситуация прояснилась лишь после того, как в витебской газете статью о нем опубликовал ленинградский писатель Григорий Шакулов.

Изучение героической биографии деда подтолкнуло Константина к поисковой работе:

- Я участвовал в международных исторических конференциях. Представлял исследования, посвященные землякам - полным георгиевским кавалерам, Героям Соцтруда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Кроме того, по заданию Лиозненского райисполкома выверял списки погибших на воинских захоронениях.

За восемь лет работы 15 тысяч фамилий красноармейцев перепроверил Константин! В том числе на таком знаковом мемориале, как "Адаменская горка".

Только на стелы воинского захоронения в деревне Погостище, за которым ученики Выдрейской школы ухаживают, с помощью Константина было нанесено более 30 новых фамилий:

- Мемориал реконструировали, а вновь найденные фамилии красноармейцев разместили и на сайте райисполкома. Через него со мной связались родственники погибших из Московской, Ивановской и других областей России.

Константин помогает реализовать и проект "Архангелогородцы, погибшие в боях за Беларусь", сотрудничает с санкт-петербургской редакцией интернет-сайта "Герои страны", где разместил уже более 400 своих статей.

Дети, по словам директора Выдрейской базовой школы Ксении Махлаевой, на уроки Гайдукова идут с удовольствием:

- Константин Петрович знает ответ на любой вопрос. Не зря ребята называют его "ходячей энциклопедией".

- Возможно, в музее или архиве мне было бы интереснее, - признается Константин. - А в городской школе, скорее всего, зарплата была бы выше. Но я, наверное, не готов поменять свои маленькие классы, где обучаются 5-10 ребят, на городские, в которых по 30 человек. Я привык к открытым душевным людям, живущим в деревне. К неспешному сельскому ритму жизни, который позволяет и уроки вести, и заниматься делом для души.

Константин увлекается краеведением, пишет стихи, коллекционирует марки. А еще он заядлый грибник. А здешние леса - настоящее грибное царство.

Арифметика Константина Гайдукова

Зарплата - до 700 белорусских рублей в месяц (более 20 тысяч российских). Это с 20-процентной надбавкой, которую он получает как сельский учитель. Константин не женат. В Витебске живет с родителями, а в Лиозненском районе арендует комнату. За нее в зависимости от сезона платит от 50 до 75 рублей в месяц. Еще 30 уходит на поезд и междугородний автобус. Такую же сумму отдает за 3G-модем. Оставшиеся деньги идут в семейный бюджет и на приобретение продуктов питания, что, как правило, выгоднее делать в областном центре.