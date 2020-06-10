Четвертая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер, пропустит оставшуюся часть сезона. Но не из-за коронавируса.

Швейцарскому теннисисту пришлось сделать дополнительную операцию на правом колене, которое беспокоило его с начала года, с Australian Open. Первая, февральская, операция не принесла желаемого результата. А процесс реабилитации замедлился.

- Я планирую восстанавливаться столько, сколько потребуется, чтобы я был готов играть на максимуме. С нетерпением жду момента, когда вернусь в тур в начале сезона-2021, - написал Федерер в микроблоге в "Твиттере".

У первой ракетки мира серба Новака Джоковича другие проблемы. Он не исключил, что может пропустить US Open, который должен стартовать в конце августа в Нью-Йорке. Джоковича не устраивают беспрецедентные меры безопасности, которые хотят ввести организаторы, чтобы не допустить распространения Covid-19.