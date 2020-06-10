Число заражений COVID по миру превысило 7 млн

Более 7 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом к концу дня 9 июня, сообщает ТАСС данные, собранные во Всемирной организации здравоохранения.

При этом число летальных случаев с начала пандемии уже превысило 404 тысячи человек.

Если говорить о данных за сутки, то было выявлено 108 918 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли по всему миру 3 539 пациентов​​​.

Если говорить о региональном распределении статистики, то первые три места в этом печальном списке занимают Северная и Южная Америка, затем Европа и Ближневосточный регион.