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10.06.2020 10:07
Рубрика: Экономика

Что повысит зарплату выпускников колледжей

Текст: Ксения Колесникова
Подработка по тому же профилю, по которому учится студент колледжа, приведет к росту его заплаты в будущем. Такой вывод сделали эксперты Центра развития навыков и профессионального образования и Лаборатории исследований рынка труда ВШЭ, изучив данные Росстата о зарплатах 36 тысяч выпускников колледжей и вузов. Специалисты проследили связь их карьерных и финансовых успехов со студенческой подработкой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Результаты? "Профильные" подработки наиболее эффективны для студентов любой ступени образования, но есть нюансы. Для выпускников вузов любой ранний профессиональный старт положительно влияет на зарплаты.

Фото: Gettyimages
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У выпускников колледжей, которые получили рабочую профессию или специальность, заработок в "посторонних" сферах, напротив, не приносит никакой отдачи. Более того - даже "бьет по карману" в будущем.

"Это специфика запроса рынка труда, - утверждают эксперты ВШЭ. - Работодатель по-разному смотрит на разные типы соискателей: рабочий с дипломом колледжа более интересен именно как носитель узкой квалификации".

По подсчетам авторов исследования, будущие выгоды от "профильной" работы для студентов колледжей вдвое выше, чем от любой другой работы.

Расширить возможности для студентов зарабатывать в своей сфере - значит инвестировать в их будущий успех, заключают специалисты. Это может быть увеличение доли обучения на предприятиях, дуальные профессиональные образовательные программы, стажировки и т.д.

Кстати

По данным минпросвещения, в этом году из системы СПО выпускается на рынок труда более 700 тысяч человек. Это больше, чем из системы высшего образования. Процент трудоустройства у выпускников СПО составил в прошлом году 62%, это выше, чем у выпускников вузов. Популярностью пользуются у поступающих в колледжи сервисные специальности: повара, техническое обслуживание легковых автомобилей, IT- специальности.

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