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10.06.2020 12:09
Рубрика: Власть

ЦИК: Подано более 394 тысяч заявлений на электронное голосование по Конституции

Текст: Галина Мисливская

Жители Москвы и Нижегородской области подали 394 412 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) по поправкам в Конституцию. Такие цифры представила в среду на заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова.
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По состоянию на 10.00 среды москвичи направили 384 270 заявлений, жители Нижегородской области - 10 142 заявления, сообщила она. "Оперативная информация будет размещаться на сайте ЦИК", - сказала глава комиссии.

В Центризбиркоме внимательно следят за ходом процесса и намерены оперативно реагировать на любые действия, которые могут дискредитировать новую процедуру. "Если будут поступать заявления о том, что кто-то кого-то заставляет где-то регистрироваться и обязательно таким образом голосовать, спуску давать не будем", - предупредила Элла Памфилова.

Напомним, обращения от жителей двух регионов, желающих участвовать в ДЭГ, принимаются на едином портале госуслуг с 5 июня до 14.00 21 июня. Москвичи в те же сроки могут также воспользоваться своей учетной записью на сайте mos.ru. Само электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня на портале 2020og.ru.

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