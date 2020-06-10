ЦИК: Подано более 394 тысяч заявлений на электронное голосование по Конституции

Жители Москвы и Нижегородской области подали 394 412 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) по поправкам в Конституцию. Такие цифры представила в среду на заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова.

По состоянию на 10.00 среды москвичи направили 384 270 заявлений, жители Нижегородской области - 10 142 заявления, сообщила она. "Оперативная информация будет размещаться на сайте ЦИК", - сказала глава комиссии.

В Центризбиркоме внимательно следят за ходом процесса и намерены оперативно реагировать на любые действия, которые могут дискредитировать новую процедуру. "Если будут поступать заявления о том, что кто-то кого-то заставляет где-то регистрироваться и обязательно таким образом голосовать, спуску давать не будем", - предупредила Элла Памфилова.

Напомним, обращения от жителей двух регионов, желающих участвовать в ДЭГ, принимаются на едином портале госуслуг с 5 июня до 14.00 21 июня. Москвичи в те же сроки могут также воспользоваться своей учетной записью на сайте mos.ru. Само электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня на портале 2020og.ru.