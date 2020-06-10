Директора и худруки: Как театры будут выходить из изоляции

С 9 июня московские театры могут приступать к репетициям и возобновлять очный творческий процесс. Многих это известие застало в отпуске, в который коллективы ушли с начала июня, из-за пандемии досрочно завершив столь необычный театральный сезон. Как будут выходить из изоляции театры? Собираются ли они экстренно корректировать свои планы? Чего и когда ждать зрителям? Об этом "РГ" рассказывают руководители Вахтанговского, Молодежного, Пушкинского театров и "Мастерской Петра Фоменко".

"Мастерская Петра Фоменко": ждем сказки Шехерезады

Андрей Воробьев, директор:

- Карантин снимается, но эйфории нет места: надо быть сосредоточенным, думать, планировать, стараться - и не особо надеяться, что наша жизнь вернется к прежнему.

Пришли новые времена. Артисты "Мастерской Фоменко" привыкли играть при стопроцентных аншлагах, при ломящихся залах. Но вакцины до сих пор нет, инфекцию никто не отменил, а ведь театр - это госбюджетное учреждение культуры, у которого фонд заработной платы на 50-70 процентов (у нас - на 70) зависит от приносящей доход деятельности. Сейчас мы этой деятельности лишены где-то до сентября, до начала нового сезона. А не закроют ли нас потом под вторую волну коронавируса? И пойдет ли зритель, когда все эти волны откатятся, снова в театр?

Но наши актеры - как солдаты. Да, всем трудно, все сидят на небольших бюджетных окладах, но между нами за это время не было скандалов, нет истерик, выяснений отношений. Созваниваемся, делимся новостями, пытаемся прогнозировать - но коллектив при этом далек от бунта, он и на карантине продолжает работать.

В начале мая вышел спектакль по Zoom-пьесе Дмитрия Данилова "Выбрать троих!" в постановке Евгения Каменьковича, его можно посмотреть на сайте театра. Там же, в разделе "Внеклассное чтение" - масса замечательных камерных видеоработ наших актеров - они читают рассказы и стихи, танцуют и поют песни. Читают пьесы. Сейчас в работе два спектакля, которые мы намереваемся выпустить в следующем сезоне - в конце этого года "Сказки Шехерезады" в постановке Полины Агуреевой, и к апрелю ждем премьеры от Дмитрия Крымова. Возобновляют работу коллеги из кино - фоменковцы приглашены во многие проекты.

Но зализывать раны мы будем еще год-полтора. А там посмотрим, может, все и наладится. В любом случае в таких условиях еще не работали.

Нынешняя ситуация еще раз доказала, как важна человеку не только внутренняя, но и внешняя свобода

Молодежный театр (РАМТ): готовим "Горе от ума"

Софья Апфельбаум, директор:

- Труппа и художественно-постановочная часть театра с 14 июня уходят в отпуск. Репетиций в эту неделю мы точно возобновлять не планируем, но они продолжаются в зуме: Егор Раввинский ставит "Выстрел" и Кирилл Вытоптов - "Барышню-крестьянку" в рамках цикла "Повести Белкина"; Олег Долин - "Цветы запоздалые" Чехова. Алексей Бородин работает над "Горем от ума" Грибоедова.

Алексей Бородин, режиссер, художественный руководитель:

- На самоизоляции пришлось освоить новые технологии - это оказалось не слишком сложным делом. Процесс репетиций "Горя от ума" продолжается в зуме. Это очень необычно, но не странно, потому что есть заинтересованность у меня и у артистов, мы всегда работаем вместе, и, удивительное дело, благодаря зуму этот наш контакт не нарушен.

Почему "Горе от ума"? Мне кажется, это сегодня важная и очень нужная тема: как сталкиваются время и личность, время и отдельный человек - вписывается ли он в реалии сегодняшнего дня? Конфликт жизни, того, как она устраивается в настоящий момент, с личностью человека меня всегда очень занимает. Как себя сохранять? И как люди меняются: Чацкий уехал на три года, вернулся - и не узнает того, что было. Он ехал к любимой девушке - оказалось, что ответа его чувства не получают, ехал к человеку, который его воспитал, - оказалось, что он здесь уже ни при чем...

Нынешняя ситуация лишний раз доказала, насколько важна человеку не только внутренняя, но и внешняя свобода. И как важно сохранять в себе позитив, интерес к тому, что происходит в жизни. Сейчас еще много неясности, как мы будем возвращаться к обычному ритму, но нужно принимать жизнь такой, какая она есть, и - жить. А жизнь всегда требует мужества.

Театр им. Пушкина: как целоваться через стекло?

Евгений Писарев, художественный руководитель:

- Наш коллектив выходит из карантина со сложными чувствами. Молодежь быстро приспособилась к новой действительности, освоила новые способы взаимодействия, увлечена онлайн-работой, идут мастер-классы. Старшее поколение все переносит тяжелее.

На днях был сбор труппы в зуме, и я попытался максимально позитивно его провести. Но вижу лица - они печальны, люди встревожены. Профессия, и так зависимая от массы факторов - от драматурга, режиссера, театра, а тут еще такое стихийное бедствие...

Я вхожу в рабочую группу, которая совместно с Роспотребнадзором и департаментом культуры Москвы разрабатывает санитарные нормы и правила репетиционного и творческого процесса в театрах. И хочу сказать, что предлагаемые нам нормы и условия работы требуют обсуждения. То, что возможно для офиса и рекламного агентства, неприемлемо для такого творческого коллектива, как театр. Артисты не могут находиться друг от друга на расстоянии 2,5 метра ни на репетиции, ни на спектакле. Они не могут репетировать в масках и целоваться через стекло. Может, не стоит спешить с принятием таких норм и просто сделать всем артистам анализ на антитела? А что делать с театрами, здания которых построены еще в прежние века, как наше - они точно не готовы к работе по предлагаемым правилам. Предлагается "шашечная" рассадка зрителей в зале, чтоб избежать близкого контакта - но у нас, например, всюду узкие проходы, люди все равно будут сталкиваться и в туалете, и в буфете.

Но даже если "шашечную" рассадку отменят, стоит задуматься - а придут ли они вообще в театр? Соскучились ли по театру, вкусив онлайн-чудес? Думаю, театральному сообществу предстоит большая социальная и творческая работа, мы должны донести до людей, что театр - это безопасно, что мы соскучились по ним. Но чтоб доказать, что это действительно так, надо не просто сделать ремонт, почистить кресла и колосники. Мы должны подумать над тем, что предъявить людям - не только творческое, но и душевное. А до начала сезона не так много времени.

Театр им. Вахтангова: готовим сцену к нашему столетию

Кирилл Крок, директор:

- Сезон мы откроем при любых ограничениях. Нам скажут сажать через кресло - будем сажать, скажут измерять у зрителей температуру - будем измерять. Это будет в ущерб театральной экономике? С моей точки зрения, сейчас главное - возвращение театра к нормальной жизни, и если при этом на кону безопасность зрителей и артистов, то вопросы экономики должны отходить на третий план. Тем более что в Минкульте нас уверили, что если Роспотребнадзор введет свои ограничения еще на несколько месяцев, то министерство будет искать деньги, думать, как помочь театрам.

А пока у нас все ушли в отпуск на 56 дней, на сцене идут еще до всяких пандемий запланированные большие ремонтно-строительные работы к столетию театра. Вернувшись из отпуска, труппа начнет репетиции, ближе к концу августа мы поедем на гастроли в Улан-Удэ, потом в Пермь, и где-то с середины сентября начнем сезон в Москве.