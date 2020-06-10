Егоров: Отрасль ЖКХ потеряла 70-80 млрд рублей за последние три месяца

Из-за снижения собираемости платежей отрасль жилищно-коммунального хозяйства по итогам трех месяцев с начала пандемии не досчитается 70-80 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров на конференции "ЖКХ в условиях пандемии - вызовы и решения".

Если не будет июльской индексации тарифов на ЖКУ, только по воде и теплу выпадающие доходы могут дойти до 300 миллиардов рублей, подчеркнул Егоров. "Я думаю, наша отрасль это не выдержит", - заявил он.

Самые пессимистичные прогнозы по собираемости платежей, которые были в начале апреля, не оправдались, отметили при этом участники конференции.

Положительная тенденция заключается в том, что после поручений правительства платежная дисциплина организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, поднялась почти до 100%. Отдельные регионы ради поддержки отрасли заплатили за коммунальные услуги авансом до конца года. При этом в общей сумме долгов за ЖКУ в 1,4 триллиона рублей на начало года задолженность бюджетных организаций, по словам Егорова, была не так велика - 66 миллиардов рублей.