Эксперт рассказал, чем опасна нулевая недельная инфляция

Отсутствие роста потребительских цен за неделю со 2 по 8 июня, о котором объявил Росстат, может быть довольно опасным признаком, считает директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"У российской экономики есть такая особенность: она быстро растет только при существенной инфляции, - объяснил эксперт. - Сейчас нашей экономике - и людям, и компаниям - было бы очень комфортно при годовой инфляции около 4%. Но этот показатель возможен при недельном увеличении цен на 0,1-0,2%. Если же на протяжении нескольких недель индекс потребительских цен остается нулевым,это может быть признаком сползания в дефляцию".

Если события будут развиваться по негативному сценарию, полагает Остапкович, может сократиться потребительский спрос, а вслед за ним начнутся остановки производств. Не допустить такого развития событий может ожидаемое снижение ключевой ставки Центробанком, добавляет он.

"Понятно, что у людей сократились доходы, денег мало, поэтому цены и не должны расти, - заключает Георгий Остапкович. - Но я бы призвал очень осторожно относиться к этой ситуации. Сама по себе нулевая инфляция не несет экономике ничего хорошего. Я бы не слишком радовался таким данным Росстата".