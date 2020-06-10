Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года

Основные задачи утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным энергетической стратегии до 2035 года - удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы и развитие экспорта. В частности, уровень газификации российских регионов к 2024 году должен увеличиться с 68,6 до 74,7%. К 2035 году он составит почти 83%.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС