Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года

Основные задачи утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным энергетической стратегии до 2035 года - удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы и развитие экспорта. В частности, уровень газификации российских регионов к 2024 году должен увеличиться с 68,6 до 74,7%. К 2035 году он составит почти 83%.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Также к 2024 году предполагается нарастить производство энергоносителей на 5-9%, экспорт продукции топливно-энергетического комплекса - на 9-15%, привлечение инвестиций в отрасль - в 1,35-1,4 раза.
Стратегическими задачами ТЭК установлены содействие социально-экономическому развитию России, укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.