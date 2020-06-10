ФАС предписала "Открытию" доначислить деньги клиентам по накопительным счетам

Федеральная антимонопольная служба нашла признаки нарушения банком "Открытие" закона о защите конкуренции и потребовала от него доначислить клиентам средства по счету "Накопительный".

С момента запуска этого счета банк указывал максимальную ставку в 9%, подчеркивая, что это лучшее предложение на рынке. Ставка применялась только с 12-го месяца нахождения средств на счете (в первые месяцы ставки начинались от 4%), но воспользоваться ею смогли только те клиенты, которые открыли счет в первый же день (1 марта 2019 года) и только за февраль 2020 года: спустя ровно 12 месяцев банк снизил максимальную ставку с 9% до 8%.

Банк получил предупреждение о необходимости устранения последствий недобросовестного поведения. Он должен обеспечить применение к счетам "Накопительный", открытым со 2 марта 2019 года по 20 февраля 2020 года, заявленных ранее условий. Клиентам также должны выплатить денежные средства в размере дохода, который они недополучили из-за снижения банком процентных ставок, пояснила начальник Управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева.

ФАС уже выдавала банкам предписания о доначислении средств, недополученных клиентами в результате неправомерных действий. В случае неисполнения банком предупреждения ведомство возбудит дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции, отметил заместитель руководителя службы Андрей Кашеваров.