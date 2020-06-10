ФАС предписала "Открытию" доначислить деньги клиентам по накопительным счетам

Новости

Денис Проценко отправится в Дагестан помогать в борьбе с COVID-19 12:35
"КамАЗ" разработал первый карьерный самосвал "Самсон" 12:34
Участницу реалити-шоу "Пацанки" оштрафовали за дебош в Пулково 12:32
Новый "паркетник" Renault выехал на дороги в серийном кузове 12:30
Детские площадки в Новом Уренгое проверят из-за сообщения о лезвиях 12:25
В Петербурге выявили мошенничество с продуктовыми наборами для детей 12:22
Страны ЕС разошлись во мнениях о помощи пострадавшим от кризиса странам 12:21
ЦИК: Голосование по Конституции пройдет на 96,5 тысячи участков 12:18
Ирландии предсказали вторую волну пандемии 12:16
В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев коронавируса 12:16
Количество прошений об убежище в ЕС упало до рекордно низкого уровня 12:11
Исследование: Как работают кружки и секции для детей на удаленке 12:10
ЦИК: Подано более 394 тысяч заявлений на электронное голосование по Конституции 12:09
Ракова: Большинство заболевших коронавирусом в Москве уже выздоровели 12:09
На Ставрополье возбудили дело о попытке скрыть чуму свиней 12:08
С места разлива топлива в Норильске вывезли 30 тысяч тонн грунта 12:07
Выборы губернатора Кубани назначены на 13 сентября 12:03
Пытавшийся взорвать суд и прокуратуру в КБР получил 10 лет колонии 12:03
Видео: владелец "Оки" врезался в выдвижной шлагбаум. Дважды 12:00
Британские археологи нашли развалины первого театра Лондона 11:56
С платформы HBO Max удалили "Унесенных ветром" за "расизм" 11:53
ВОЗ призвала власти Пакистана ввести режим изоляции во всей стране 11:45
Песков выздоровел и вернулся в офис 11:42
Отделения Почты России не будут работать 12 июня 11:41
Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин 11:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Как избежать перегрева в жару
Как избежать перегрева в жару
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
10.06.2020 11:17
Рубрика: Экономика

ФАС предписала "Открытию" доначислить деньги клиентам по накопительным счетам

Текст: Игорь Зубков

Федеральная антимонопольная служба нашла признаки нарушения банком "Открытие" закона о защите конкуренции и потребовала от него доначислить клиентам средства по счету "Накопительный".

Фото: iStock
ФАС проверит обоснованность закупочных цен на молоко

С момента запуска этого счета банк указывал максимальную ставку в 9%, подчеркивая, что это лучшее предложение на рынке. Ставка применялась только с 12-го месяца нахождения средств на счете (в первые месяцы ставки начинались от 4%), но воспользоваться ею смогли только те клиенты, которые открыли счет в первый же день (1 марта 2019 года) и только за февраль 2020 года: спустя ровно 12 месяцев банк снизил максимальную ставку с 9% до 8%.

Банк получил предупреждение о необходимости устранения последствий недобросовестного поведения. Он должен обеспечить применение к счетам "Накопительный", открытым со 2 марта 2019 года по 20 февраля 2020 года, заявленных ранее условий. Клиентам также должны выплатить денежные средства в размере дохода, который они недополучили из-за снижения банком процентных ставок, пояснила начальник Управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева.

ФАС уже выдавала банкам предписания о доначислении средств, недополученных клиентами в результате неправомерных действий. В случае неисполнения банком предупреждения ведомство возбудит дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции, отметил заместитель руководителя службы Андрей Кашеваров.

Экономика Финансы Банки Правительство ФАС

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
ЦИК: Подано более 394 тысяч заявлений на электронное голосование по Конституции
Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в России
Трамп распорядился милитаризировать присутствие США в Арктике и Антарктике
Попова заявила о сохранении масочного режима
В отпуск надо будет взять с собой три справки
Будет ли продлена программа льготной ипотеки