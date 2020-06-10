Флаг ВМФ на подводном крейсере "Князь Владимир" поднимут в День России

Новости

Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым 21:17
В Орле передано в суд дело экс-чиновника о подлоге на 33 миллиона 21:13
Белгородские ученые запатентовали десерт для профилактики рака 21:09
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры 20:59
Пентагон: Талибы никогда не угрожали США 20:40
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня 20:38
Президент Болгарии призвал правительство обнародовать контакты с олигархами 20:35
Минобрнауки пересмотрит организацию обучения в вузах 20:17
На Михаила Ефремова надели электронный браслет 20:08
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене 19:51
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере 19:35
Жителей Центральной России предупредили о погодных аномалиях 19:23
В Москве обрушился мост 19:17
Эксперт рассказал, чем опасна нулевая недельная инфляция 19:15
В КЧР грудной младенец вылечился от коронавируса 19:11
Канадец прилетел в Германию, чтобы пожаловаться на Mercedes-Benz S-Class 19:10
Москва встала в 9-балльных пробках впервые с начала пандемии 19:06
Дело Михаила Ефремова передадут в столичный главк МВД 19:05
РЖД модернизируют более 350 пассажирских вагонов 19:01
Рапота: России и Беларуси необходимы проекты для потомков 19:00
Росстат рассказал, как изменились цены с начала июня 19:00
Боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут два боя между собой 18:34
Разрушеннный под Мурманском мост начали демонтировать 18:29
Белорусы примут участие в строительстве инфраструктуры космодрома Восточный 18:20
Опубликован график российских премьер Disney в кинотеатрах на 2020 год 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
10.06.2020 20:55
Рубрика: Власть

В Гаджиево заждались

Флаг ВМФ на подводном крейсере "Князь Владимир" поднимут в День России
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
Этого момента с надеждой ждут в экипаже крейсера "Князь Владимир" и все, кто имел отношение к проектированию, строительству, разработке и поставкам оборудования для головного корабля и кто участвовал в его испытаниях.

Подъем флага - момент символический. На исправность корабельных систем и обученность экипажа прямо не влияет. Но зато поднимает дух, вершит общее дело и знаменует начало полноценной боевой службы - самого корабля и тех, кто допущен к управлению им.

Фото: Минобороны РФ
Черноморский флот получит четвертый корабль проекта "Буян-М"

Рождение корабля, как и рождение ребенка, всегда таинство, если смотришь со стороны. А для тех, кто много лет вовлечен в его создание, от проектных чертежей и первой резки металла до спуска на воду, испытаний на предельной глубине и ракетных пусков, - многолетний коллективный труд, персональная ответственность каждого на рабочем месте и дисциплина поставок под жесткий производственный график. И в нем, как ни старайся учесть возможные осложнения, не предвосхитить того, что сделал с нами COVID-19 этой весной и может сделать осенью...

Пять дней назад, в ночь на 6 июня 2020 года, были введены жесткие ограничения на въезд в Северодвинск и выезд из него. Властям пришлось восстановить ликвидированные двадцать лет назад контрольно-пропускные пункты. Эта мера потребовалась, чтобы сдержать распространение коронавируса на оборонных предприятиях города и уменьшить риск его переноса на близлежащие территории. В том числе на те, откуда ежедневно приезжают на работу в Северодвинск и возвращаются обратно до тысячи человек.

Такая строгость объясняется тем, что в Северодвинске на общей акватории с Севмашем и Центром судоремонта "Звездочка" расположена Беломорская военно-морская база Северного флота. А к ней приписаны строящиеся и ремонтируемые корабли, главным образом атомные подводные лодки, включая те, что здесь же проходят испытания.

В затылок, со стапеля и уже на плаву, дышат "Князь Олег", "Новосибирск", в наливном бассейне - атомный надводный крейсер "Адмирал Нахимов

Помимо ракетоносца "Князь Владимир", нынешнего "именинника", у причалов по соседству - многоцелевая АПЛ "Казань", тяжелый подводный крейсер "Дмитрий Донской", АПЛ специального назначения "Белгород", и все со штатными экипажами. А им в затылок, со стапеля и уже на плаву, дышат "Князь Олег", "Новосибирск", в наливном бассейне - атомный надводный крейсер "Адмирал Нахимов".

Фото: Пресс-служба Северного флота
Новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" завершил госиспытания

Несмотря на ранее введенные эпидемиологические ограничения, экипаж и сдаточная команда "Князя Владимира" вышли в море и десять суток тестировали корабль и его ключевые системы на предмет устранения замечаний, которые не удалось снять до конца прошлого года. По итогам контрольного выхода 28 мая был подписан приемный акт. Свои автографы под документом поставили председатель комиссии госприемки кораблей главного командования ВМФ России Алексей Потешкин, генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, генеральный конструктор ЦКБ "Рубин" Сергей Суханов и командир корабля капитан I ранга Владислав Дружин.

Первого июня, в день рождения Северного флота, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил акт приемки нового корабля в боевой состав. А после того, как состоится торжественная церемония с флагом, намеченная на 12 июня, подводный крейсер К-549 "Князь Владимир" отправится из Белого моря в Баренцево к месту службы. В гарнизоне Гаджиево на Кольском полуострове корабль и его экипаж ждут не дождутся с прошлого года.

Власть Безопасность Армия

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Глава Минстроя рассказал об инициативе не повышать тарифы ЖКХ
Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры
На Михаила Ефремова надели электронный браслет
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей