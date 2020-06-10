Флаг ВМФ на подводном крейсере "Князь Владимир" поднимут в День России

Этого момента с надеждой ждут в экипаже крейсера "Князь Владимир" и все, кто имел отношение к проектированию, строительству, разработке и поставкам оборудования для головного корабля и кто участвовал в его испытаниях.

Подъем флага - момент символический. На исправность корабельных систем и обученность экипажа прямо не влияет. Но зато поднимает дух, вершит общее дело и знаменует начало полноценной боевой службы - самого корабля и тех, кто допущен к управлению им.

Рождение корабля, как и рождение ребенка, всегда таинство, если смотришь со стороны. А для тех, кто много лет вовлечен в его создание, от проектных чертежей и первой резки металла до спуска на воду, испытаний на предельной глубине и ракетных пусков, - многолетний коллективный труд, персональная ответственность каждого на рабочем месте и дисциплина поставок под жесткий производственный график. И в нем, как ни старайся учесть возможные осложнения, не предвосхитить того, что сделал с нами COVID-19 этой весной и может сделать осенью...

Пять дней назад, в ночь на 6 июня 2020 года, были введены жесткие ограничения на въезд в Северодвинск и выезд из него. Властям пришлось восстановить ликвидированные двадцать лет назад контрольно-пропускные пункты. Эта мера потребовалась, чтобы сдержать распространение коронавируса на оборонных предприятиях города и уменьшить риск его переноса на близлежащие территории. В том числе на те, откуда ежедневно приезжают на работу в Северодвинск и возвращаются обратно до тысячи человек.

Такая строгость объясняется тем, что в Северодвинске на общей акватории с Севмашем и Центром судоремонта "Звездочка" расположена Беломорская военно-морская база Северного флота. А к ней приписаны строящиеся и ремонтируемые корабли, главным образом атомные подводные лодки, включая те, что здесь же проходят испытания.

В затылок, со стапеля и уже на плаву, дышат "Князь Олег", "Новосибирск", в наливном бассейне - атомный надводный крейсер "Адмирал Нахимов

Помимо ракетоносца "Князь Владимир", нынешнего "именинника", у причалов по соседству - многоцелевая АПЛ "Казань", тяжелый подводный крейсер "Дмитрий Донской", АПЛ специального назначения "Белгород", и все со штатными экипажами. А им в затылок, со стапеля и уже на плаву, дышат "Князь Олег", "Новосибирск", в наливном бассейне - атомный надводный крейсер "Адмирал Нахимов".

Несмотря на ранее введенные эпидемиологические ограничения, экипаж и сдаточная команда "Князя Владимира" вышли в море и десять суток тестировали корабль и его ключевые системы на предмет устранения замечаний, которые не удалось снять до конца прошлого года. По итогам контрольного выхода 28 мая был подписан приемный акт. Свои автографы под документом поставили председатель комиссии госприемки кораблей главного командования ВМФ России Алексей Потешкин, генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, генеральный конструктор ЦКБ "Рубин" Сергей Суханов и командир корабля капитан I ранга Владислав Дружин.

Первого июня, в день рождения Северного флота, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил акт приемки нового корабля в боевой состав. А после того, как состоится торжественная церемония с флагом, намеченная на 12 июня, подводный крейсер К-549 "Князь Владимир" отправится из Белого моря в Баренцево к месту службы. В гарнизоне Гаджиево на Кольском полуострове корабль и его экипаж ждут не дождутся с прошлого года.