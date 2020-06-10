Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.06.2020,  
09:49
Текст:  Алексей Иванов

Forbes: Подлодка "Хабаровск" может изменить характер подводной войны

Спуск на воду АПЛ "Белгород" - первого носителя подводных беспилотных аппаратов "Посейдон". Фото: Павел Львов / РИА Новости Спуск на воду АПЛ "Белгород" - первого носителя подводных беспилотных аппаратов "Посейдон". Фото: Павел Львов / РИА Новости
Спуск на воду АПЛ "Белгород" - первого носителя подводных беспилотных аппаратов "Посейдон". Фото: Павел Львов / РИА Новости

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны. Ее основным оружием станут беспилотные аппараты "Посейдон" с ядерными боеголовками, и странам Запада придется искать противодействие этому принципиально новому комплексу, полагает обозреватель американского журнала Forbes.

Фото: Пресс-служба Северного флота
NI назвал преимущества подлодок проекта "Борей-А"

Как уже сообщала "РГ", "Хабаровск" планируют спустить на воду в конце июня, в целом же про подлодки этого проекта известно очень мало, большая часть данных держится в секрете. Поэтому самого спуска на воду западные наблюдатели ждут с большим интересом - они намерены получить хоть какую-то информацию по внешнему виду субмарины.

Как пишет Forbes, сейчас специалисты на основе спутниковых снимков производственного объединения "Севмаш" пытаются отследить малейшие приготовления к появлению подлодки на свет. Они ожидают, что у "Хабаровска" будет много общего со стратегическими подводными лодками проекта "Борей", одной из особенностей которых является малозаметность.

Когда "Хабаровск" встанет на боевое дежурство, субмарины ВМС США и Великобритании постараются постоянно держать новейшую российскую подлодку в поле зрения. Помимо этого потребуется время для создания перехватчиков "Посейдонов": благодаря скорости и передвижению на большой глубине они неуязвимы для современных торпед. Автор материала предполагает, что догнать "Посейдон" смогут американская управляемая торпеда большой дальности Mk-48 ADCAP или британская Spearfish, однако сам же признает, что вероятность этого невелика.

На разработку средств противодействия уйдет много времени и денег, ресурсы, скорее всего, придется отвлекать с других направлений.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Second Class Aidan P. Campbell
На новейшем авианосце США сломалась система запуска самолетов 10:55
В Астрахани спустили на воду уникальный кран-гигант для ВМФ 09.06.2020
Новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" завершил госиспытания 08.06.2020
подлодки
Фото: Chris Lofting / wikimedia.org
Разбили при буксировке: силы ПНС повредили трофейный Ми-35 в Ливии 09.06.2020
NI назвал преимущества подлодок проекта "Борей-А" 05.06.2020
Forbes рассказал о самой секретной подлодке РФ 04.06.2020
беспилотники
NI назвал важную особенность российского дрона "Охотник" 05.06.2020
Ударный дрон "Охотник" застрахуют на 1,3 миллиарда рублей 03.06.2020