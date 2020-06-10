ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

"Коронавирус и меры, принятые для защиты общественного здоровья, привели к резкому снижению экономической активности и резкому сокращению рабочих мест. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть сдерживают инфляцию потребительских цен. Финансовые условия улучшились, отчасти отражая политические меры по поддержке экономики и поток кредитов домохозяйствам и предприятиям США", - говорится в заявлении.

Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе, констатирует ФРС. Чтобы поддержать кредитование домохозяйств и предприятий, в ближайшие месяцы ФРС увеличит запасы казначейских ценных бумаг и агентских жилищных и коммерческих ценных бумаг с ипотечным покрытием для поддержания бесперебойного функционирования рынка.

Комитет по открытым рынкам ФРС США оставляет базовую ставку без изменений второй раз подряд, если говорить о плановых заседаниях. До текущего минимального уровня ФРС понизила ее на двух внеплановых заседаниях в марте, когда на финансовых рынках была паника из-за пандемии коронавируса.

За последние пару месяцев с минимумов конца марта американский рынок акций вырос на 40%. С тех пор Федрезерв в два раза нарастил свой баланс, купил казначейских облигаций на 1,8 трлн долларов и влил порядка 0,5 трлн долларов ликвидности на рынок репо, напоминает аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. "Темпы роста денежной массы США (M2) в настоящий момент превышают 20%, а дефицит бюджета федерального правительства в текущем финансовом году в процентном отношении к ВВП может достичь 20%", - говорит он.

Это приведет к увеличению федерального долга на 4 трлн долларов, в результате чего он превысит 100% ВВП (для сравнения: показатель в 106% ВВП был зафиксирован в 1946 году). Перед началом нынешней рецессии дефицит американского бюджета составлял около 5% ВВП, что на тот момент по историческим меркам было высоким уровнем для завершающей фазы рекордного по продолжительности цикла подъема экономики (который, согласно данным Национального бюро экономических исследований (NBER), "официально" завершился в феврале), отмечает Маккиннон.

При этом ФРС отказалась от идеи установления отрицательных процентных ставок - возможно, проанализировав опыт еврозоны и Японии, чья экономика многие годы не может выбраться из ловушки дезинфляции. "Однако при этом Федрезерв публично заявил, что рассматривает возможность использования механизма контроля кривой доходности, то есть установления лимитов доходности облигаций. Однако с учетом опыта Банка Японии, который в настоящий момент реализует подобную программу, едва ли можно с уверенностью сказать, что использование данного инструмента обеспечит положительный результат", - считает аналитик.

В связи с тем, что ФРС фактически исчерпала арсенал краткосрочных действий и к настоящему моменту добилась своей основной цели - не допустить кризиса неплатежей, теперь американский регулятор сместил фокус на долгосрочную финансовую стратегию, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

В частности, рынок весьма интересовало то, как США будут выбираться из ловушки ликвидности, когда рост ставок будет невозможен, но уже необходим. Долговой рынок в мае сигнализировал о намерении вернуться к нормальным значениям. Доходность по 10-летним госбумагам США преодолела планку 0,9%, поднявшись гораздо выше того от дна, на котором она находилась в марте на пике распродаж - 0,5%. Ответ на главный и волнующий всех вопрос, когда и каким темпами будут расти ставки, был дан следующим образом: до 2022 года включительно ставка останется вблизи 0%, а на более длинном сроке (когда точно, неизвестно, с какой скоростью, тем более) цель Федрезерва - довести ее до 2,5%, указывает Емельянов.