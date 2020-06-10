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10.06.2020 19:28
Рубрика: Культура

Гарик Сукачев и Григорий Лепс споют на автофестивале Drive Live

Текст: Александр Алексеев
Концерты и летние фестивали из-за опасности распространения COVID-19 в России, как и в Европе, по-прежнему запрещены. Это и логично: для собственной безопасности зрителям нужно соблюдать социальную дистанцию в два метра, а на open-air сложно удержаться от соблазна подойти поближе к сцене. Поэтому лучше переждать, пока коронавирус отступит. Вот музыканты и ищут новые форматы безопасны концертов.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Онлайн-выступлениями с 17 марта уже никого не удивишь. А вот теперь в России появится шоу, которого у нас прежде не существовало, - автофестиваль Drive Live. Для нового и необычного open-air уже выбрана площадка - парк "Яхрома" в Московской области. И даты - 4 и 5 июля. Приезжать на новый фестиваль нужно на автомобилях, что как раз и обеспечит нужную социальную дистанцию.

Фото: РИА Новости
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Организаторы Drive Live рассказали о его создании и главных принципах:

- Всем очевидно, что фестивали и open-air в привычном их виде этим летом невозможны, а онлайн-концерты не позволяют прочувствовать атмосферу полноценного выступления, да и порядком поднадоели… Вот так и появился наш автофестиваль, на котором не будет нарушаться социальная дистанция, настроение гостей невозможно испортить непогодой, что позволит получить максимальное наслаждение от выступления любимых артистов вживую. Это лучшее и единственное решение для любителей настоящей концертной энергетики, изголодавшихся за три месяца самоизоляции.

На большом автомобильном полигоне парка "Яхрома" будет построена большая фестивальная с экранами. Смотреть фестиваль можно будет из окон машин. Для тех, кто предпочитает слушать, планируется и FM-эфир.

Фото: Paul R. Giunta/Invision/AP
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В первый день фестиваля с большой программой выступит Гарик Сукачев. А уже на следующий - 5 июля - Григорий Лепс.

Обещаны эксклюзивные программы, в том числе и новые песни этих артистов.

Кстати

Цена билетов - от 10 000 до 200 000 рублей. Стоимость зависит от того, как близко к сцене можно будет расположиться. Престиж этого концертного мероприятия значителен, поскольку это самый первый автофестиваль. О том, будет ли у Drive Live продолжение уже в следующие выходные, организаторы пока не сообщают.

Культура Музыка Рок Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым

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