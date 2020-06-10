Генпрокуратура возьмет на особый контроль факты нарушения прав детей

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил центральному аппарату Генпрокуратуры вести постоянный мониторинг информационного пространства, выявляя любые факты нарушений прав детей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по результатам такой работы прокурору субъектов незамедлительно получают поручения отреагировать на ту или иную ситуацию. При этом контроль за результатами проверок остается непосредственно за Генпрокуратурой.

Можно сказать, что без внимания надзорного ведомства страны и его руководителя не остается не один случай нарушения прав детей и тем более их гибели.

Так, в Генпрокуратуре сообщили о последних проверках, которые были организованы за прошедшую неделю.

В Архангельской области и Камчатском крае прокуроры дадут оценку эффективности мер по созданию безопасных условий для детей и оказанной им медпомощи, в связи с распространением коронавирусной инфекции среди воспитанников Северодвинского детского дома и Дома ребенка в Петропавловске-Камчатском.

В Магаданской области идет проверка по ситуации с выявлением очагов заражения коронавирусной инфекцией в детских учреждениях областного центра.

В Иркутской области прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в частном доме Зиминского района, в результате которого погибли отец и четверо детей.

В Брянской области проверяется деятельность органов опеки и попечительства. Причиной послужила госпитализация 7-летней девочки из приемной семьи в состоянии истощения и с обмороженными ногами. Возбуждены два уголовных дела, ход следствия - под контролем прокуратуры.

В Камчатском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, по факту обнаружения в Вилючинске в состоянии крайнего истощения трехмесячных близнецов, один из которых впоследствии скончался в больнице.

Во Владимирской области идет проверка в связи с гибелью трехмесячного ребенка от истощения в Александровском районе.

В Санкт-Петербурге проверяется деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Поводом послужило жестокое избиение подростками 10-летнего мальчика в поселке Парголово.

В Северной Осетии организована прокурорская проверка в связи с чрезвычайным происшествием во Владикавказе, где на 9-летнего ребенка упало дерево, и он получил тяжелые травмы.

В Алтайском крае изучаются обстоятельств гибели 2-летнего ребенка в самодельном бассейне из покрышки от тракторного колеса.

В Республике Башкортостан прокурорам предстоит дать оценку деятельности работников организации, ответственной за соблюдение безопасности при проведении строительных работ причин травмирования 9-летнего ребенка, который провалился в строящийся колодец в деревне Киргиз-Мияки.

В Саратовской области прокуратура ориентирована на предотвращение несчастных случаев, на минимизацию рисков чрезвычайных происшествий сведений о недостроенных высотках города, ставших местами для времяпрепровождения детей.

В Курской области идет проверка в связи с происшествием в селе Борщень, где 2 июня взорвалась бочка из-под бензина, найденная детьми на улице. Один из подростков был доставлен в больницу.

В Иркутской области изучается причина пожара в поселке Белореченском, в результате которого погиб 4-летний ребенок.

В пресс-службе надзорного ведомства, подчеркнули, что Генеральная прокуратура держит на постоянном контроле результаты всех надзорных мероприятий, "поскольку государственная и правовая защита детей остается одной из важнейших ее задач".

В сфере первостепенного внимания остаются вопросы предупреждения правонарушений несовершеннолетних, защиты прав детей, находящихся в социально опасном положении, в том числе из многодетных и неблагополучных семей, а также поддержка детей-инвалидов. На особом контроле - надлежащее исполнение своих обязанностей органами опеки и попечительства, и системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Пресечение фактов жестокого обращения, физического, психического и сексуального насилия в семьях, в воспитательных и образовательных учреждениях.