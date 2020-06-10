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10.06.2020 20:26
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура возьмет на особый контроль факты нарушения прав детей

Текст: Иван Егоров
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил центральному аппарату Генпрокуратуры вести постоянный мониторинг информационного пространства, выявляя любые факты нарушений прав детей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по результатам такой работы прокурору субъектов незамедлительно получают поручения отреагировать на ту или иную ситуацию. При этом контроль за результатами проверок остается непосредственно за Генпрокуратурой.

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Можно сказать, что без внимания надзорного ведомства страны и его руководителя не остается не один случай нарушения прав детей и тем более их гибели.

Так, в Генпрокуратуре сообщили о последних проверках, которые были организованы за прошедшую неделю.

В Архангельской области и Камчатском крае прокуроры дадут оценку эффективности мер по созданию безопасных условий для детей и оказанной им медпомощи, в связи с распространением коронавирусной инфекции среди воспитанников Северодвинского детского дома и Дома ребенка в Петропавловске-Камчатском.

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В Магаданской области идет проверка по ситуации с выявлением очагов заражения коронавирусной инфекцией в детских учреждениях областного центра.

В Иркутской области прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в частном доме Зиминского района, в результате которого погибли отец и четверо детей.

В Брянской области проверяется деятельность органов опеки и попечительства. Причиной послужила госпитализация 7-летней девочки из приемной семьи в состоянии истощения и с обмороженными ногами. Возбуждены два уголовных дела, ход следствия - под контролем прокуратуры.

В Камчатском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, по факту обнаружения в Вилючинске в состоянии крайнего истощения трехмесячных близнецов, один из которых впоследствии скончался в больнице.

Фото: iStock
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Во Владимирской области идет проверка в связи с гибелью трехмесячного ребенка от истощения в Александровском районе.

В Санкт-Петербурге проверяется деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Поводом послужило жестокое избиение подростками 10-летнего мальчика в поселке Парголово.

В Северной Осетии организована прокурорская проверка в связи с чрезвычайным происшествием во Владикавказе, где на 9-летнего ребенка упало дерево, и он получил тяжелые травмы.

В Алтайском крае изучаются обстоятельств гибели 2-летнего ребенка в самодельном бассейне из покрышки от тракторного колеса.

В Республике Башкортостан прокурорам предстоит дать оценку деятельности работников организации, ответственной за соблюдение безопасности при проведении строительных работ причин травмирования 9-летнего ребенка, который провалился в строящийся колодец в деревне Киргиз-Мияки.

В Саратовской области прокуратура ориентирована на предотвращение несчастных случаев, на минимизацию рисков чрезвычайных происшествий сведений о недостроенных высотках города, ставших местами для времяпрепровождения детей.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
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В Курской области идет проверка в связи с происшествием в селе Борщень, где 2 июня взорвалась бочка из-под бензина, найденная детьми на улице. Один из подростков был доставлен в больницу.

В Иркутской области изучается причина пожара в поселке Белореченском, в результате которого погиб 4-летний ребенок.

В пресс-службе надзорного ведомства, подчеркнули, что Генеральная прокуратура держит на постоянном контроле результаты всех надзорных мероприятий, "поскольку государственная и правовая защита детей остается одной из важнейших ее задач".

В сфере первостепенного внимания остаются вопросы предупреждения правонарушений несовершеннолетних, защиты прав детей, находящихся в социально опасном положении, в том числе из многодетных и неблагополучных семей, а также поддержка детей-инвалидов. На особом контроле - надлежащее исполнение своих обязанностей органами опеки и попечительства, и системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Пресечение фактов жестокого обращения, физического, психического и сексуального насилия в семьях, в воспитательных и образовательных учреждениях.

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