Генсек ООН предупредил о возможной продовольственной катастрофе

Если не принять срочные меры, то мир может столкнуться с глобальной продовольственной катастрофой из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в аналитической записке генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

По его словам, еще до пандемии сотни миллионов людей мире недоедали и голодали. Теперь же глобальная рецессия и ограничения, введенные из COVID-19, могут нарушить работу существующих продовольственных систем. Многие страны уже ощущают острую нехватку продовольствия, пишет РИА Новости.

Гутерреш призвал страны убедиться, что критически важные поставки продовольствия в рамках гуманитарной помощи беспрепятственно доходят до наиболее уязвимых групп населения. По мнению генсека, необходимо удерживать торговые коридоры открытыми и обеспечивать непрерывность цепочек поставок сельхозпродукции. Важно также расширить обмен информацией, чтобы более оперативно получать данные о том, кто и где страдает от голода, и какой вид поддержки этим людям необходим.

Генеральный секретарь подчеркнул, что государства должны обеспечить гарантированный доступ к безопасным и питательным продуктам особенно для маленьких детей, беременных и кормящих женщин, пожилых людей и представителей различных групп риска. Гутерреш призвал поддержать детей, оказавшихся без доступа к школьному питанию, которых в мире сейчас около 352 миллионов.