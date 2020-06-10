По данным "Яндекс.Путешествия", большинство россиян (65%) планируют это лето провести не выезжая за пределы страны.

Одно из сказочных (для путешественников) и священных (для местных) мест Алтая — слияние рек Чуя и Катунь. От Бийска 370 км. По местным меркам не так и далеко, многие едут полюбоваться. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Я опросил лучших гидов - победителей конкурса Русского географического общества, как в регионах будут встречать туристов. Разумеется, когда местные власти снимут ограничения. Знакомьтесь: Игорь Поботкин, Марина Ноженко и Виталий Малеев.

Игорь Поботкин из Барнаула, географ и эколог, ведет экскурсии в городе и по интересным местам Алтая, в том числе организует поездки на Каракольские озера.

Историк и переводчик Марина Ноженко живет и работает специалистом музея-заповедника на острове Кижи. Она победитель суперфинала конкурса "Лучший гид России". В отпусках Марина покоряет снежные вершины, карабкается по мачтам парусников и подрабатывает в команде техподдержки российского этапа "Формулы-1", но своим самым любимым местом на земле считает Кижи.

Виталий Малеев из Мышкина. Он не просто гид - ведет репортажи из "Всемирного центра управления делами мышей". Напоминает, что мыши в космос полетели раньше людей. У человека и у мышки единый предок - древний зверь размером с крысу. На мышах изучают человеческие недуги и пороки - ожирение и алкоголизм. На них же тестируют и вакцину от COVID-19.

В Мышкин за сезон приезжали до 200 тысяч туристов. Точнее, так было до пандемии. А сейчас?

После смягчения ограничений вы продолжите экскурсии?

Виталий Малеев: Музеи Мышкина закрыты. Но мы надеемся, что с 15 июня сможем принимать гостей на обзорные экскурсии по городу, а затем и по музеям. Следите за новостями на сайте мышкинского туристско-информационного центра.

Игорь Поботкин: Да, после смягчения ограничений я продолжу организовывать туры по Горному Алтаю, а также экскурсии по Барнаулу и окрестностям - их я провожу бесплатно для привлечения горожан в горы.

Марина Ноженко: Я невероятно скучаю по экскурсиям! Но, к сожалению, наш музей-заповедник пока закрыт. Однако его островное расположение имеет ряд преимуществ. Можно сесть на катер и совершить путешествие вокруг Кижей. Остров крошечный, а береговая линия открытая, вся экспозиция видна как на ладони. Увидите Кижский архитектурный ансамбль, старинные крестьянские дома, часовни, амбары, бани, мельницы со всех ракурсов. Рекомендую осмотреть живописные часовни на соседних берегах. Правда, насколько я помню, путешествие надо планировать с учетом того, что все приезжающие в Карелию из других регионов должны провести 14 дней на самоизоляции.

Слева направо: Игорь Поботкин ударами в бубен зовет на Алтай; очаровательная Марина Ноженко на фоне уникального храма на о. Кижи; главный эксперт Земли и ближайших галактик по мышам Виталий Малеев. Фото: Предоставлено РГО

Цены на фоне пандемии не выросли?

Виталий Малеев: Позвонил в гостиничный комплекс "МышкИНН" - сказали, что цены останутся на прежнем уровне. В целом настроение на сохранение текущих цен.

Игорь Поботкин: Для отдыха в Горном Алтае я рекомендую выбирать отели на берегу Катуни, а также Майминский и Чемальский районы. Роста цен на фоне пандемии не наблюдаю, наоборот, в эконом-сегменте есть некоторое снижение. В среднем по отелям номера полулюкс стоят 6-7 тыс. рублей. Люкс, сьют и т.д. - 12-25 тысяч. Есть премиум-коттеджи по 50-70 тыс. в сутки. В деревне реально снять двухэтажный коттедж 70-80 кв. м с 3-4 спальнями за 8-9 тыс. в сутки (а где-то и за 5-6 тыс.) и отдохнуть компанией из 8-10 человек. Но можно поставить свою палатку - на базах от 500 до 1500 руб. в сутки. Ну или "дикарями".

Марина Ноженко: Вокруг острова Кижи расположены гостевые дома, причем из многих окошек открывается чудесный вид на Кижский погост - полагаю, цена прежде всего зависит от этого фактора.

Что нового по турам?

Игорь Поботкин: Планирую расширять географию на другие регионы России - в связи с растущим спросом на рынке внутреннего туризма.

Виталий Малеев: Готовится презентация новых турмаршрутов, прибывающих по Волге ожидает новая встреча на причале - настоящие дрессированные мыши. Мышкин проведет фестиваль уличных музыкантов "Street party над Волгой" и откроет новую экспозицию "Тайны мышелова" во Дворце мыши. 2020-й по восточному календарю - Год Мыши. И мыши, как всегда, на передовой здоровья человека. Мы следим за участием грызунов в решении вопросов пандемии: включим эту информацию в экскурсии.

Марина Ноженко: Впервые после сорокалетнего перерыва откроет двери для посетителей Церковь Преображения Господня на острове Кижи - одно из самых больших и сложных деревянных сооружений на планете. Храм вернулся к своей исторической геометрии и вырос на 1,5 метра! Впервые за восемь десятилетий здесь состоится церковная служба, и туристы смогут увидеть интерьер старинного храма, главным украшением которого является крупнейший на Русском Севере резной иконостас.