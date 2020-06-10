Гиперзвуковая ракета едва не ушла в свободный полет на испытаниях в США

В США новейшая гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет. Об инциденте на испытаниях пишет Aviation Week.

"Предполагают, что ракета случайно отделилась от самолета-носителя B-52 во время летного испытания. Причины и обстоятельства происшествия сейчас расследуются", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Гиперзвуковая ракета воздушного базирования создается в рамках программы, известной как HAWC. При этом эксперты уже говорят об отставании в работе от плана на несколько месяцев. Одновременно в США разрабатывают несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне ранее признали, что отстают в этой области от России и Китая.