Гиперзвуковая ракета едва не ушла в свободный полет на испытаниях в США

В США новейшая гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет. Об инциденте на испытаниях пишет Aviation Week.
"Предполагают, что ракета случайно отделилась от самолета-носителя B-52 во время летного испытания. Причины и обстоятельства происшествия сейчас расследуются", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.
Гиперзвуковая ракета воздушного базирования создается в рамках программы, известной как HAWC. При этом эксперты уже говорят об отставании в работе от плана на несколько месяцев. Одновременно в США разрабатывают несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне ранее признали, что отстают в этой области от России и Китая.
A scramjet-powered missile developed under the joint DARPA/U.S. Air Force Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) program was destroyed in a recent test accident, Aviation Week has learned. https://t.co/QJKouvNkST— Aviation Week (@AviationWeek) June 9, 2020