Google выпустила бета-версию Android 11

Компания Google выпустила в открытый доступ первую бета-версию операционной системы Android 11. Установить ее могут не только разработчики, но и все желающие. Кроме того, начиная с сегодняшнего дня магазин начал принимать от разработчиков приложения, адаптированные под новую ОС. Об этом сообщает портал The Verge.

В первой бета-версии доступны сразу несколько возможностей, которых не было в сборке для разработчиков. Так, мессенджеры теперь можно расположить в любом месте экрана (в том числе и поверх других приложений) или свернуть в "пузыри". Подобная технология реализована в Messenger от Facebook. Долгое нажатие на кнопку включения позволит управлять предметами "умного дома".

Многим знакома проблема, когда приложение запрашивало доступ к микрофону, камере, координатам GPS и другим ключевым функциям смартфона - в первой бета-версии можно выдавать одноразовый доступ к этим функциям. После того, как пользователь закончит работу с приложением, настройки конфиденциальности вернутся на прежний уровень.

Выход стабильной версии Android 11 ожидается в третьем квартале этого года. Пока тестовую версию смогут установить обладатели Pixel 2 и 2 XL, Pixel 3 и 3 XL, Pixel 3A и 3A XL, Pixel 4 и 4 XL. Ожидается, что в ближайшее время список устройств пополнится моделями от OnePlus, Oppo Vivo, Xiaomi, Sharp, Transsion и Realme.