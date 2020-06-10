Госдума приняла закон, повышающий оперативность работы спасателей

Госдума приняла закон, повышающий статус Национального центра управления в кризисных ситуациях. Это повысит оперативность работы спасателей, заявили в профильном комитете ГД.

Вместо подведомственного МЧС России учреждения это теперь будет структурное подразделение того же министерства.

В кабмине считают, что изменения повысят эффективность управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

- Повышение статуса Национального центра управления в кризисных ситуациях позволит сформировать единые центры принятия решений, - прокомментировал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. - Это значит, что спасатели смогут быстрее приходить на помощь людям.