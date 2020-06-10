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10.06.2020 16:45
Рубрика: Экономика

Госдума вводит отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для поддержки таких должников предлагается установить мораторий на действия судебных приставов. Документ в случае принятия коснется четырех миллионов должников.

Фото: iStock
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Авторы поправок - вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

- Мера поможет пережить непростые времена как представителям малого и среднего предпринимательства, так и нашим пенсионерам, - заявил Хинштейн. По его словам, предлагается ввести "исполнительные каникулы".

Что касается пенсионеров, то законопроект затрагивает тех, чей доход составляет не более двух прожиточных минимумов. При этом единственным источником дохода такого гражданина должна быть именно пенсия. В таком случае можно будет рассчитывать на рассрочку по взысканию задолженности по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей. Льгота может быть предоставлена без обращения в суд - не более чем на два года и не позднее 1 июня 2022 года. "Судебные приставы не смогут изымать и реализовывать арестованное имущество пенсионера", - сообщил Хинштейн. Нельзя будет "выносить вещи" до 1 октября 2020 года.

По словам парламентария послабления, если закон будет принят, коснутся примерно четырех миллионов должников, в том числе, 1,6 миллиона пенсионеров, у которых есть обязательства по кредитам на общую сумму 332 миллиарда рублей.

Фото: iStock
Малый и средний бизнес получит помощь от государства

Для бизнеса предусмотрены похожие меры поддержки, но речь идет о других объемах долга. На срок до года предпринимателям предоставляется рассрочка как по исполнению судебных решений, так и по уплате налогов, кредитов и иных обязательств на сумму до 15 млн рублей". Срок - не более чем на 12 месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Поддержать таким образом предлагается индивидуальных предпринимателей, а также малый и средний бизнес, наиболее пострадавший в период пандемии.

- Логично, что вслед за кредитными, налоговыми, арендными каникулами появляются и исполнительные каникулы, - отметил Хинштейн. Ведь иначе все меры поддержки государства просто уйдут на покрытие долгов. "Это неразумно", - констатировал глава комитета.

Важно, что новые нормы не будет распространяться на должников, которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество.

Закон должен будет вступить в силу с момента его опубликования.

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