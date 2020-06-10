Госкомпании получат льготные кредиты на цифровую трансформацию

Льготные кредиты общим объемом до 65 млрд рублей выдадут госкомпаниям на развитие цифровой трансформации. Такие KPI озвучил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин в рамках онлайн-сессии Иннопрома "Смена приоритетов. Цифровая трансформация производственных компаний в новой реальности".

Программу кредитования для госкомпаний Минкомсвязь разработала совместно с ВЭБ и ведущими банками. "Мы планируем, что это будет субсидируемая процентная ставка до 5% с лимитом кредита 10 млрд рублей. Если спрос на продукт будет высоким, этот лимит мы можем увеличить", - рассказал Паршин. В министерстве рассчитывают, что соответствующее постановление правительства будет принято до конца июля.

Госкомпании - значимая часть экономики. Их цифровая трансформация станет большим подспорьем для развития отечественного ПО. Однако пока, согласно опросам, проведенным Минкомсвязью, только 35% госкомпаний активно ведут работы по цифровой трансформации. Порядка 18% понимают, что без цифровой трансформации невозможно создание по-настоящему конкурентоспособного бизнеса. И почти 48% находятся только на стадии осознания, насколько эта работа важна.

Помимо нехватки ресурсов, есть проблема с пониманием методики цифровой трансформации, считает Паршин. Чтобы помочь компаниям выстроить работу, Минкомсвязь разработала методические рекомендации, которые сейчас проходят апробацию в РЖД и "Почте России". В случае успешного внедрения, методические рекомендации будут представлены публично. Это произойдет уже в 3 квартале 2020 года, сообщил замглавы Минкомсвязи.