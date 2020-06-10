Григорий Рапота дал в скайпе пресс-конференцию по итогам заседания ГВУ

Пятого июня в формате видеоконференции прошло заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства (ГВУ). В ее работе приняли участие сопредседатели Группы - вице-премьер России Алексей Оверчук и Посол Беларуси в РФ, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра, Владимир Семашко, а также Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, руководители отраслевых белорусских и российских министерств. Заседание длилось более четырех часов, а сразу по окончании также в режиме онлайн состоялась пресс-конференция Григория Рапоты, который подвел итоги заседания и ответил на вопросы журналистов.

Об отмене роуминга и взаимном признании виз

Вопрос отмены роуминга в Союзном государстве, подчеркнул Госсекретарь, интересует всех. У министерств связи существует "дорожная карта", в соответствии с которой до октября этого года вопрос должен быть решен. "Дорожная карта" выполняется в соответствии с графиком, там нет никаких проблем. Обсуждались вопросы темпов и вовлеченности всех игроков в этот процесс. Если подводить итог, то министерства связи и информации обеих стран пообещали к сентябрю-октябрю этот вопрос решить, резюмировал Госсекретарь Союзного государства.

Что касается вопроса о взаимном признание виз, то, по словам Григория Алексеевича, "дело движется, есть надежда, что вопрос будет решен в этом году".

О транзите белорусских товаров

Вопросы доступа белорусских предприятий на российский рынок и их участие в госзакупках, по словам Григория Рапоты, не носят политический характер, они чисто технологические.

"Если взять наши электронные торговые площадки, то надо скорректировать формы, которые заполняются при доступе. Речь также шла о межправительственном соглашении о взаимном признании банковских гарантий, они необходимы при осуществлении государственных и муниципальных закупок", - пояснил Госсекретарь Союзного государства.

Поставки в Россию сельхозтоваров, а также их транзит через РФ в третьи страны не влияют радикальным образом на отношения между нашими странами.

"Есть некоторые сбои, это так называемая проблема "ложного транзита". Идет настройка механизма, связанного с совершенствованием информационных систем, - сказал Григорий Рапота. - В этой связи опять поднимались вопросы об электронных пломбах, которые дают возможность отслеживать движение товаров. Речь идет о сопряжении информационных систем двух стран, а их несколько, которые помогали бы решать эти вопросы и сделали бы более гладким и понятным процесс экспорта-импорта".

Об участии в "Славянском базаре"

Постоянный Комитет Союзного государства активно готовится к Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске".

"Все организационные мероприятия проводятся. Пока все остается в силе. Конечно, если не случится ничего такого, что не позволит нам в нем участвовать, но пока мы таких причин не видим, - заявил Григорий Рапота. - День Союзного государства пройдет 17 июля. Планируется выступление Сергея Жилина и его джаз-бэнда "Фонограф" с концертом "Живая музыка кино". Готовятся выставки хохломы и работ торжокских золотошвей".

Ежегодно проходит гражданско-патриотическая кадетская смена Союзного государства. В этом году она также запланирована.

"Если не помешает пандемия. Эта оговорка относится к любому нашему проекту, который связан с большим количеством людей. Пока мы свои планы не меняем, но по ходу дела их возможно придется корректировать", - заметил Григорий Алексеевич.

О новом правительстве и премьер-министре Беларуси

Смена правительства Беларуси не скажется на проектах Союзного государства, полагает Григорий Рапота.

"Я не ожидаю никаких сложностей. Конечно, приход нового человека иногда тормозит прохождение документов, потому что ему нужно оценить ситуацию. Но на практике мы пока ни с чем подобным не сталкивались", - отметил Госсекретарь. Он также сказал, что знаком с Романом Александровичем Головченко, новым председателем правительства Беларуси: "Мы взаимодействовали в практической работе, остались только положительные впечатления. Надеюсь, в дальнейшем наше взаимодействие останется на таком же высоком уровне".

О пандемии и совместной вакцине

Идею о совместной вакцине никто не отвергает, необходимо, чтобы ученые России и Беларуси об этом заявили.

"Желательно, чтобы они сказали, что готовы к сотрудничеству в создании вакцины. Пока я такой информации не имею, - подчеркнул Григорий Рапота. - Я знаю, что в России ведется работа по созданию вакцины, в Беларуси тоже идут исследовательские работы в этом ключе. Мы предлагали посмотреть еще раз на продукт нашей союзной программы - "Лактоферрин", который является мощным иммуномодулятором. Понятно, что это не лекарственный препарат и вакцину из него не сделаешь, но как мощный иммуномодулятор его можно использовать. Мы сейчас стимулируем российских и белорусских ученых, чтобы они на этот препарат посмотрели и подумали, что из него можно извлечь полезного".

О будущих проектах

По мнению Григория Рапоты, один из проектов - строительство атомной электростанции в Беларуси - даст мощный импульс для развития экономики страны. Кроме того, это совместные инфраструктурные проекты - автомобильные и железнодорожные дороги, авиационное сообщение.

"У нас есть пример такого проекта: "Амкодор" строит два завода в России, а МАЗ прорабатывает возможность производства и поставок автобусов на газомоторном топливе. Такие проекты просто необходимы, потому что они укрепляют инфраструктуру Союзного государства", - подчеркнул Григорий Рапота.