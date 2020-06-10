В мире
10.06.2020 16:00
Текст: Юлия Васильева (julia@rg.ru)
Союз. Беларусь-Россия - № 21(937)

Держимся друг друга

Григорий Рапота дал в скайпе пресс-конференцию по итогам заседания ГВУ
Пятого июня в формате видеоконференции прошло заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства (ГВУ). В ее работе приняли участие сопредседатели Группы - вице-премьер России Алексей Оверчук и Посол Беларуси в РФ, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра, Владимир Семашко, а также Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, руководители отраслевых белорусских и российских министерств. Заседание длилось более четырех часов, а сразу по окончании также в режиме онлайн состоялась пресс-конференция Григория Рапоты, который подвел итоги заседания и ответил на вопросы журналистов.
Григорий Рапота: Нужны проекты, которые укрепляют инфраструктуру Союзного государства. Фото: Роман Щербенков Григорий Рапота: Нужны проекты, которые укрепляют инфраструктуру Союзного государства. Фото: Роман Щербенков
Григорий Рапота: Нужны проекты, которые укрепляют инфраструктуру Союзного государства. Роман Щербенков

Об отмене роуминга и взаимном признании виз

Вопрос отмены роуминга в Союзном государстве, подчеркнул Госсекретарь, интересует всех. У министерств связи существует "дорожная карта", в соответствии с которой до октября этого года вопрос должен быть решен. "Дорожная карта" выполняется в соответствии с графиком, там нет никаких проблем. Обсуждались вопросы темпов и вовлеченности всех игроков в этот процесс. Если подводить итог, то министерства связи и информации обеих стран пообещали к сентябрю-октябрю этот вопрос решить, резюмировал Госсекретарь Союзного государства.

Что касается вопроса о взаимном признание виз, то, по словам Григория Алексеевича, "дело движется, есть надежда, что вопрос будет решен в этом году".

О транзите белорусских товаров

Вопросы доступа белорусских предприятий на российский рынок и их участие в госзакупках, по словам Григория Рапоты, не носят политический характер, они чисто технологические.

Фото: iStock
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"Если взять наши электронные торговые площадки, то надо скорректировать формы, которые заполняются при доступе. Речь также шла о межправительственном соглашении о взаимном признании банковских гарантий, они необходимы при осуществлении государственных и муниципальных закупок", - пояснил Госсекретарь Союзного государства.

Поставки в Россию сельхозтоваров, а также их транзит через РФ в третьи страны не влияют радикальным образом на отношения между нашими странами.

"Есть некоторые сбои, это так называемая проблема "ложного транзита". Идет настройка механизма, связанного с совершенствованием информационных систем, - сказал Григорий Рапота. - В этой связи опять поднимались вопросы об электронных пломбах, которые дают возможность отслеживать движение товаров. Речь идет о сопряжении информационных систем двух стран, а их несколько, которые помогали бы решать эти вопросы и сделали бы более гладким и понятным процесс экспорта-импорта".

Об участии в "Славянском базаре"

Постоянный Комитет Союзного государства активно готовится к Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске".

"Все организационные мероприятия проводятся. Пока все остается в силе. Конечно, если не случится ничего такого, что не позволит нам в нем участвовать, но пока мы таких причин не видим, - заявил Григорий Рапота. - День Союзного государства пройдет 17 июля. Планируется выступление Сергея Жилина и его джаз-бэнда "Фонограф" с концертом "Живая музыка кино". Готовятся выставки хохломы и работ торжокских золотошвей".

Ежегодно проходит гражданско-патриотическая кадетская смена Союзного государства. В этом году она также запланирована.

"Если не помешает пандемия. Эта оговорка относится к любому нашему проекту, который связан с большим количеством людей. Пока мы свои планы не меняем, но по ходу дела их возможно придется корректировать", - заметил Григорий Алексеевич.

О новом правительстве и премьер-министре Беларуси

Смена правительства Беларуси не скажется на проектах Союзного государства, полагает Григорий Рапота.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Я не ожидаю никаких сложностей. Конечно, приход нового человека иногда тормозит прохождение документов, потому что ему нужно оценить ситуацию. Но на практике мы пока ни с чем подобным не сталкивались", - отметил Госсекретарь. Он также сказал, что знаком с Романом Александровичем Головченко, новым председателем правительства Беларуси: "Мы взаимодействовали в практической работе, остались только положительные впечатления. Надеюсь, в дальнейшем наше взаимодействие останется на таком же высоком уровне".

О пандемии и совместной вакцине

Идею о совместной вакцине никто не отвергает, необходимо, чтобы ученые России и Беларуси об этом заявили.

"Желательно, чтобы они сказали, что готовы к сотрудничеству в создании вакцины. Пока я такой информации не имею, - подчеркнул Григорий Рапота. - Я знаю, что в России ведется работа по созданию вакцины, в Беларуси тоже идут исследовательские работы в этом ключе. Мы предлагали посмотреть еще раз на продукт нашей союзной программы - "Лактоферрин", который является мощным иммуномодулятором. Понятно, что это не лекарственный препарат и вакцину из него не сделаешь, но как мощный иммуномодулятор его можно использовать. Мы сейчас стимулируем российских и белорусских ученых, чтобы они на этот препарат посмотрели и подумали, что из него можно извлечь полезного".

О будущих проектах

По мнению Григория Рапоты, один из проектов - строительство атомной электростанции в Беларуси - даст мощный импульс для развития экономики страны. Кроме того, это совместные инфраструктурные проекты - автомобильные и железнодорожные дороги, авиационное сообщение.

Фото: belaz.by
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"У нас есть пример такого проекта: "Амкодор" строит два завода в России, а МАЗ прорабатывает возможность производства и поставок автобусов на газомоторном топливе. Такие проекты просто необходимы, потому что они укрепляют инфраструктуру Союзного государства", - подчеркнул Григорий Рапота.

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