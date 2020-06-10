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Текст:   Александр Проценко 
14:29 10.06.2020

Якушев рассказал об инициативе не повышать тарифы ЖКХ

Тарифы на услуги ЖКХ в России могут остаться на уровне 2019 года, сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения", - сказал министр в ходе онлайн-конференции "ЖКХ после пандемии - вызовы и решения". Но Якушев отметил, что если такое решение будет поддержано, отрасли грозит серьезное недофинансирование.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Запрет на комиссии при оплате услуг ЖКХ может коснуться не всех граждан

Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил правительству сохранить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во второй половине 2020 года на уровне 2019 года. Письмо с инициативой он адресовал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Сфера ЖКХ вошла в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

Еще раньше, в конце октября 2019 года правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ по субъектам РФ на 2020 год.

Согласно документу, услуги ЖКХ в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье - на 4,1%. Наибольший рост тарифов запланирован в Чечне (+6,5%), минимальный - в Ненецком автономном округе (+2,4%).

Отмечалось также, что средний рост тарифов ЖКХ в России с 1 июля 2020 года составит 4%. Но теперь это повышение может не состояться.

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