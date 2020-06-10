Иностранцы передали 4 млрд рублей НКО, участвующим в российской политике

Однако, по его словам, в реальности эти суммы значительно выше, так как западные спонсоры задействуют различные скрытые схемы финансирования: в частности, перечисление денег идет через сетевые организации-посредники, что, отметил секретарь СБ РФ, серьезно затрудняет доказательство фактов прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России.

Патрушев назвал и главных координаторов деструктивной деятельности на территории России. Это, по его словам, Госдепартамент США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправительственные организации - Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, институт "Открытое общество" (Фонд Сороса) и многие другие.

Кроме того, как заявил секретарь Совбеза, для работы в России американцы и их партнеры по НАТО также широко используют ряд неправительственных и международных организаций, базирующихся преимущественно в США и странах Западной Европы.