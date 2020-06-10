Иностранцы смогут перевезти родственников в РФ

Значительно облегчается жизнь иностранных граждан, которые живут или работают в России и хотят, чтобы их родные жили вместе с ними. В первую очередь изменение направлено на наших соотечественников, которые после развала СССР оказались гражданами других государств. И сейчас, пока идет оформление их гражданства, они успели обзавестись недвижимостью в России и хотели бы перевезти свою родню для совместного проживания.

"Российская газета" публикует Федеральный закон "О внесении изменений в ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ". Закон вступит в силу через девяносто дней. Главное изменение - все иностранные собственники жилья в России, а не только высококвалифицированные специалисты, смогут быть принимающей стороной и предоставлять свое жилье для фактического проживания другим иностранным гражданам. Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства можно будет подать в орган миграционного учета, в том числе в электронной форме, либо через МФЦ.

"Федеральным законом предусматривается расширить круг иностранных граждан, имеющих право выступать в качестве принимающей стороны, установив такую возможность для всех категорий иностранных граждан, имеющих в собственности жилое помещение на территории РФ. При наличии у иностранного гражданина права собственности на жилое помещение, находящееся на территории РФ, он в случае фактического проживания в данном помещении может заявить такое помещение в качестве своего места пребывания", - говорится в справке Государственно-правового управления президента РФ.

Кроме того, законом устанавливается, что иностранные граждане - участники Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся совместно с ними, освобождаются от обязанности выполнения действий, необходимых для их постановки на учет по месту пребывания на срок, не превышающий тридцати дней со дня прибытия иностранного гражданина в место пребывания.

Вместе с тем в законе определено, что, в случае если жилое помещение, предоставленное иностранному гражданину для фактического проживания, принадлежит на праве собственности гражданину РФ, постоянно проживающему за ее пределами, иностранному гражданину, иностранному юрлицу или иной иностранной организации, находящимся за пределами территории РФ, иностранный гражданин обязан лично уведомить орган миграционного учета о своем прибытии в место пребывания. В этом случае для постановки на учет по месту пребывания такой иностранный гражданин к уведомлению о своем прибытии в место пребывания дополнительно прилагает нотариально удостоверенное согласие принимающей стороны.