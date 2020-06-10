Ирландии предсказали вторую волну пандемии

Риск возникновения новых очагов коронавируса в Ирландии высок, пишет Irish Independent со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.

"Распространение инфекции вполне реально за счет бессимптомных носителей вируса ", - заявил главный правительственный консультант по COVID-19 профессор Филип Нолан из университета Мейнут. По его словам, в нынешних условиях ослабления карантинных мер важно не снижать темпы тестирования населения, чтобы быстрее идентифицировать зараженных и круг их общения. Необходимость социального дистанцирования, уверен эксперт, сохранится на долгие годы.

За последние сутки в республике зарегистрировано всего 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заразившихся достигло 25 тыс человек. Умер 1691 пациент.