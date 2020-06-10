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10.06.2020 11:14
Рубрика: Культура

Исполняется 90 лет со дня рождения Ильи Глазунова

Текст: Мария Воронова
10 июня исполняется 90 лет со дня рождения русского художника Ильи Сергеевича Глазунова. Его первая персональная выставка состоялась в Москве в 1957 году и привлекла внимание не только советских зрителей, но и иностранной прессы, которая тут же написала, что молодой художник воткнул нож в спину соцреализма. Своему творческому пути Глазунов не изменял никогда: его не пугали закрытия выставок, не страшила даже перспектива быть высланным из страны, в итоге обернувшаяся "ссылкой" на строительство БАМа.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"РГ" предлагает вспомнить самые знаменитые картины Ильи Глазунова в день рождения художника.

"Дороги войны"

Фото: Виктор Великжанин / РИА Новости
Иван Глазунов стал народным художником России

Выпускная работа студента Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Ильи Глазунова привела в ужас преподавателей. Вместо того, чтобы воспевать подвиги советского народа-победителя, художник решил изобразить отступление Красной Армии. В итоге выпускную работу пришлось заменить. Однако Глазунов не отказался от своего замысла показать трагедию, предшествовавшую Великой Победе. Картину "Дороги войны" представили в 1964 году на выставке в Манеже, которая спустя 5 дней была закрыта как противоречащая советской идеологии. В 1985 году Глазунов создал авторскую копию бесследно исчезнувшего после закрытия экспозиции произведения.

"Мистерия ХХ века"

На Западе написанное в 1978 году полотно назвали "картиной, которую никогда не увидят русские": уж слишком смелой она была. Будто на сцене перед зрителем разыгрывается трагическое театральное представление под названием "ХХ век": революция в России, расцвет авангарда и уход от традиций классической культуры, Великая Отечественная война, испытания ядерной бомбы, - словом, все, что, по мнению мастера, стало причиной хаоса в современном мире.

Репродукция картины "Мистерия ХХ века" художника Ильи Сергеевича Глазунова. 1999год. Фото: Игорь Бойко/РИА Новости

"Вечная Россия (Сто веков)"

Фото: Фото из личного архива
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В этой картине, посвященной 1000-летию Крещения Руси, Илья Глазунов изобразил всю историю отечества. В художественной летописи России он запечатлел лицо народа: государственных деятелей, репрессированных, полководцев, святых, деятелей науки и искусства. Среди последних, конечно же, присутствует Федор Достоевский, к творчеству которого не раз обращался художник.

"Великий эксперимент"

Полотно продолжает размышления Ильи Глазунова о судьбе России. Экспериментом, согласно ему, становится весь ХХ век: от революции и установления коммунистической диктатуры до перестройки и раздающихся демократических лозунгов. Центр композиции - красная пятиконечная звезда, дьявольский символ, в который заключены Ленин, Сталин, Троцкий. Советская реальность объята пламенем, в то время как над императорской Россией - ясное небо.

"Раскулачивание"

Замысел этой современной картины, впервые представленной в 2010 году на выставке в Манеже, Илья Глазунов вынашивал не один год. Полотно стало откликом художника на события конца 1920-х - начала 1930-х годов, которые обернулись трагедией для страны. На картине зритель видит, что над входом в церковь уже висит портрет Сталина, иконы сгорают в огромном костре, жителей деревни сгоняют в товарные вагоны, чтобы отправить их на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию…

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